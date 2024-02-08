به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب عصر امروز پنجشنبه در نشست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهالی فرهنگ، هنر و رسانه خوزستان اظهار کرد: انسان نیاز به معنویت دارد، معمولاً افرادی وجود دارند که از هنر استفاده ابزاری میکنند و هنر را برای هنر میخواهند اما ما هنر را برای آسمان میخواهیم و هنر را برای دمیدن روح تعهد در کالبد انسان میخواهیم، میخواهیم این انسان الهی همانطور که خداوند متعال برای آن آیندهای در نظر گرفته است، ببینیم هنرمندان متعهد ما و مدیران این بخش در این قوس تلاش میکنند.
استاندار خوزستان گفت: در جامعه اسلامی بر مبنای جهان بینی، وقتی انسان را در نظر میگیرند میگویند باید به رشد برسد؛ کسانی که بعد از انبیا و ائمه باید کمک بکنند، هنرمندان هستند که آثار همیشگی و باقی دارند، هر شخصی که با آنها ارتباط برقرار میکند روحش از آنها متأثر میشود و در جهت کمال حرکت میکند، مبنای این کمال نیز اعتقادات و جهانبینی هنرمندان است که میتواند یک جهانبینی الهی باشد و انسان را به سمت کمال و پروردگار ببرد یا اینکه انسان را به سمت شیطان ببرد.
وی افزود: مسیری که همیشه هنرمندان متعهد ما انتخاب کردهاند بردن انسانها به سمت کمال است البته آنهایی که از طرف تفکرهای مختلف دست ساخت بشر حرکت میکنند میخواهند انسان را مادی نگهدارند و آن را به جهان بعد سوق ندهند.
استاندار خوزستان خطاب به هنرمندان بیان کرد: انشاءالله بتوانیم در کنار وزیر فرهنگ و ارشاد مسائل، مشکلات، موانع و امکاناتی که همه انجمنها میخواهند را برطرف کنیم. بنده با برخی از انجمنها آشنا هستم یا آشنا میشوم آنها نیازهایی دارند.
وی عنوان کرد: خوزستان مملو از هنرمندانی در زمینههایی مثل خط، تئاتر، سینما، مستند، فیلمهای کوتاه، نقاشی، شعر و ادبیات است. اگر بخواهیم ایران را در زمینه شعر عربی با کشورهای عربی همجوار خود مقایسه بکنیم حتماً نمره عالی را به ادیبان شعر عربی میدهیم.
استاندار خوزستان ادامه داد: اگر به فرهنگ بختیاری مراجعه کنیم حزن، سوز و عمقی که این فرهنگ، شعر، شاعری و همه موارد هنری ای دارد نسبت به همه ادبیات همجوار خودش در استانها و کشورهای مختلف برتری دارد، در واقع آنچه همه خوبان دارند خوزستانیها همه آن را یکجا دارد که این را با قسم بیان میکنم.
حسینی محراب خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: در آستانه برگزاری کنگره ۲۴ هزار شهید استان قرار داریم که اسفند ماه برگزار خواهد شد، جلسات کمیتههای مربوط به آن مملو از آفرینشهای جدید است که جای ظهور و بروز را در این زمینه خواهید دید. این اثر همین رسانهها، دیجیتال، شبکههای اجتماعی و … هستند، در واقع خوزستان یک فرهنگ غنی دارد لذا امیدوار هستیم شما با تجربهای که دارید و با رهنمودهای خود این هنرمندان را یاری کنید.
نظر شما