«شه سوار» مرز باریک میان شادی و غم

خبرگزاری مهر - گروه استانها- ابوالفضل شایان: فیلم «شه سوار» ساخته حسین نمازی است که در چهل و دومین جشنواره فیلم فجر حضور دارد. فیلمی با بازیگران نام آشنا و فیلمنامهای کمدی اجتماعی که فضایی شبیه به فیلم قبلی این کارگردان یعنی «شادروان» دارد.
ابتدای فیلم با مونولوگ مهرداد صدیقیان شروع میشود که معرف خانوادهای است که داستان در آن روایت میشود، تا نقطه عطف اول روند کندی دارد اما بعد از آن فیلم با ریتم بهتری روایت میشود که تدوین میثم مولایی، کمک شایانی به آن داشته است.
موسیقی خوب فردین خلعتبری، بازیهای روان و درست بازیگران، استفاده درست از میزانسن و لوکیشن همه و همه در دلنشین بودن این فیلم مؤثر هستند.
هرچند شاید پیرنگ اصلی داستان شاید کمی ضعیف باشد اما درام در فیلم شکل گرفته است. مخاطب در فیلم لحظاتی می خندد، لحظاتی دلهره دارد و گاهی هم با کاراکترها گریه میکند.
در مجموع فیلم شه سوار فیلمی کم نقص است و قدمی رو به جلو برای کارگردان فیلم که میتوان پیشبینی کرد این فیلم در گیشه هم میتواند موفق باشد.
