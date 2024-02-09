به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل توسلی از برگزاری نخستین همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار با تاکید بر نقش آب در زابل در اسفندماه امسال خبر داد و گفت: آخرین مهلت ارسال مقالات برای شرکت در نخستین همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار با تاکید بر نقش آب که در زابل برگزار خواهد شد ۱۰ اسفندماه سال جاری است.

وی به تشریح محورهای همایش در سه بخش کارآفرینی، توسعه پایدار و آب پرداخت و افزود: شرکت کنندگان در بخش کارآفرینی باید در موضوعات آموزش و فرهنگ کارآفرینی، عوامل اجتماعی و فرهنگی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری در کارآفرینی کارآفرینی، کارآفرینی و اشتغال دانش بنیان کارآفرینی، کسب و کارهای خانوادگی و کارآفرینی، کارآفرینی در کشاورزی و صنایع تبدیلی وابسته، کسب و کارهای جدید و فناوری‌های نوین، رویکردهای نوین بازاریابی و کارآفرینی و توسعه و ترویج فرهنگ کار و کارآفرینی آثار خود را ارسال کنند.

رئیس دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان ادامه داد: در بخش توسعه پایدار نیز مقالات باید با مضمون کسب و کار سبز و توسعه پایدار، توسعه پایدار و رشد تولید و اشتغالزایی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه پایدار، آگاهی‌های و نگرانی‌های زیست محیطی و توسعه پایدار، بحران‌های زیست محیطی و توسعه پایدار، حفظ محیط زیست و مصرف بهینه آب و توسعه پایدار و نقش دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، مراکز رشد و پارک علم و فناوری در کارآفرینی و توسعه پایدار ارسال شود.

وی تاکید کرد: آثار بخش آب نیز در قالب مدیریت توأم آب و پساب و نقش آن در استقرار صنایع، نقش بازار آب در استفاده مجدد از آب باز چرخانی، هیدرولوژی و منابع آب سطحی و زیر سطحی، سامانه‌های نوین آبیاری در کارآفرینی، مدیریت منابع آب و توسعه پایدار، استفاده بهینه از آب در کشاورزی و صنعت و دیپلماسی آب و توسعه منطقه‌ای است که علاقمندان باید مقالات خود را در این خصوص به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

توسلی سایت ارسال مقالات این همایش را conference.pnu.ac.ir/sistan-sb-esd عنوان کرد و گفت: زمان برگزاری همایش نیز ۱۵ اسفندماه سال جاری خواهد بود.

وی اظهار کرد: برگزاری این همایش در راستای اجرای سیاست‌های اصلی دانشگاه پیام نور استان به عنوان دانشگاهی جامعه محور و مساله محور برنامه ریزی شده است چرا که در تلاش هستیم با اجرای این گونه برنامه‌ها نیاز و مسائل جامعه را پاسخ دهیم.

رئیس دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان گفت: تا کنون بیش از ۱۶۰ مقاله به دبیرخانه همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار با تاکید بر نقش آب در زابل ارسال شده است.