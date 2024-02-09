ضرورت گزینش افراد اصلح در انتخابات پیش رو

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی در آئین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته رشت با گرامیداشت یاد و نام شهدای انقلاب شکوهمند اسلامی ایران اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران با خون جوانان گلگون کفن ایران اسلامی آبیاری شده و مردم با بصیرت و هوشیاری همواره توطئه‌های شوم دشمن را نقش بر آب کردند.

وی با بیان اینکه رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب مؤلفه‌های مختلفی را مورد تاکید قرار داده و جوانان را مورد خطاب قرار دادند، افزود: میلاد امام حسین (ع)، حضرت ابوالفضل العباس (ع) و امام سجاد (ع) روز بزرگداشت روز پاسدار، جانباز و آزادگان را تبریک گفته و با تاسی از روایات ائمه معصومین با اقتدار و عزت در برابر بدخواهان و دشمنان ایستادگی می‌کنیم.

امام جمعه رشت با اشاره به آیات و روایات مبنی بر اینکه مسلمان نباید از هر کسی درخواست کرده و دست نیاز به طرف آنان دراز کند، گفت: نباید از انسان‌های بی اصالت درخواست و دست نیازمندی دراز نمود که این موضوع به شدت مورد نهی واقع شده و تنها باید به سراغ انسان‌های با اصالت رفت و نیازمندی را مطرح نمود.

فلاحتی با بیان اینکه سالروز صدور حکم امام خمینی (ره) مبنی بر اعدام سلمان رشدی فاسد و خائن در تاریخ ٢۶ بهمن سال ۶٧ که منجر به تحول دنیا شده بود، افزود: امام خمینی (ره) با فرمان تاریخی خود خیانت سلمان رشدی را متوجه دنیا کرد و منجر به تحول شد.

امام جمعه رشت با اشاره به اینکه روسیه از بعضی از رهبران مقاوم یمن دعوت کرده است تا به آن کشور بروند، تصریح کرد: ملت یمن در سایه جانفشانی ها و خون شهدایش قدرتمند شده و یمن با وجود باب المندب و دریای سرخ توانسته قدرت خود را به رخ دنیا بکشاند، بنا براین روسیه با علم به این قدرت یمنی‌ها به نظر می‌رسد به منظور مهار قدرت آمریکا و اینکه آمریکا را وادار کند تا از حمایت از اکراین دست بردارد، تصمیم به این اقدام گرفته است.

وی با تاکید بر قدرت نمایی یمنی‌ها در باب المندب و دریای سرخ تصریح کرد: عدم حمایت آمریکا از صهیونیست‌ها می‌تواند از دیگر فرض‌ها و دلیل این دعوت روسی‌ها از رهبران یمن باشد لذا اگر آمریکا از منطقه برود منطقه آرام می‌گیرد که این دعوت با استقبال رهبران یمن مواجه شده است.

خطیب جمعه رشت با اشاره به انتخابات پیش رو که باید به حضور حداکثری توجه ویژه شود، گفت: اصل اساسی و رُکن امروز حضور حداکثری در انتخابات است، مقاومت مردم غزه، شهادت ۳۰ هزار زن و کودک در غزه و ملت‌های آزادی خواه دنیا چشمشان به اقتدار جمهوری اسلامی است که این قدرت با حضور مقتدرانه ملت ایران به رخ دنیا کشانده می‌شود و امید جبهه مقاومت و ملت‌های آزادی خواه را دو چندان می‌کند.

وی با بیان اینکه باید برای انتخاب اصلح دقت کرد و دنبال فردی رفت که دنبال اشرافی گری نبوده و انقلابی گری را باور داشته باشند، تصریح کرد: فردی را انتخاب کنید که دنبال منافع شخصی نبوده و منافع ملت را اولویت بداند لذا همه مسؤولیت داریم تا با انتخاب اصلح از ارزش‌های انقلاب مراقبت کنیم.

خطیب جمعه رشت با بیان اینکه انتخاب اصلح خود یک جهاد است چرا که باید مراقبت کنیم تا فردی که دغدغه او آبروی ملت و نظام اسلامی ایران نباشد انتخاب نگردد، افزود: ملت ایران برای دفاع از ارزش‌ها، تلاش‌های فراوانی کرده و دشمن را در توطئه‌های مختلف ناامید کرده لذا باید مراقبت نمود تا افراد دلسوز و انقلابی و حافظ ارزش‌ها انتخاب شوند.