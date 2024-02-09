راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات ضامن اقتدار و بقای انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر باقری بنابی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان پارس آباد با اشاره به اینکه حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن بهمن و انتخابات ضامن بقای انقلاب اسلامی و یاس و ناامیدی دشمن است، اظهار کرد: مردم بصیر و ولایتمدار شهرستان پارس آباد مغان همواره پا در رکاب ولایت و نظام بوده اند و در ۲۲ بهمن و ۱۱ اسفند حماسه‌ای دیگر خواهند آفرید.

وی گفت: انقلاب اسلامی یادگار خون صدها هزار شهید گلگون کفن است و امروز وظیفه همه ما پاسداری از این ارزش‌ها است.

امام جمعه شهرستان پارس آباد با اشاره به اینکه مردم در انتخابات فرد اصلح دقت کنند، افزود: انتخاب اصلح به معنی سپردن امانت به اهل آن می‌باشد و حضور پرشور مردم در انتخابات مشت محکمی بر دهان بدخواهان نظام است.

خطیب جمعه شهرستان پارس آباد تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی به برکت ولایت فقیه و همراهی مردم به عنوان یک قدرت برتر در منطقه و جهان شناخته شده و بیان دستاوردهای نظامی کشور سبب ترس و وحشت دشمنان می‌شود.

باقری بنابی با اشاره به اینکه ۲۲ بهمن نماد وحدت و اقتدار ایران اسلامی است، تاکید کرد: شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی اضافه کرد: حضور گسترده مردم در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن خاری در چشم دشمنان است و نقشه‌های شومشان را باطل کرده و آنان را ناامید می‌کند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان پارس آباد با اشاره به نقش جوانان در بیانیه گام دوم انقلاب و اعتماد به جوانان انقلابی، گفت: به بهانه ۲۲ بهمن سالروز صدور بیانیه گام دوم انقلاب به جوانان در عرصه‌های مدیریتی میدان دهید.