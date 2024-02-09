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۲۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۴۷

امام جمعه سیریک:

مسوولان سیریک پیگیر مطالبات سفر رییس جمهور به هرمزگان باشند

مسوولان سیریک پیگیر مطالبات سفر رییس جمهور به هرمزگان باشند

سیریک- امام جمعه سیریک گفت: مسوولان در شهرستان سیریک پیگیر مطالبات سفر رییس جمهور به‌ هرمزگان بوده و برای احداث نیروگاه اتمی اهتمام جدی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن سالاری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سیریک اظهار کرد: مقام معظم رهبری بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب نقشه راهی بدست ما دادند، که نیاز است مسؤولان در شهرستان بر اساس این نقشه راه پیش بروند.

حجت‌الاسلام سالاری با تاکید بر اینکه، برای ساختن جامعه‌ای پویا نیاز است که اول خود سازی کنیم، افزود: اگر بخواهیم جامعه سازی کنیم باید در مرحله اول فرد سازی کنیم، تا بتوانیم با دگرگونی در جامعه آن جامعه را پویا کنیم.

وی با بیان اینکه، اقامه نماز مهم است نه خواندن نماز، تصریح کرد: از افراد که برای اقامه و برپایی نماز اقدام می‌کنند و زمینه سازی برای اقامه نماز هستند یقیناً نماز را بیشتر درک کرده اند.

امام جمعه سیریک تاکید کرد: برای مشارکت و حضور مردم در پای صندوق‌های رأی اقدام کنید، و اشاره‌ای کرد با بیانات مقام معظم رهبری و تأکیدات ایشان نسبت به مشارکت مردم در انتخابات، و خاطرنشان کرد: انتخابات و رأی گیری برای خود مردم اثرات و نعمت‌های به همراه دارد.

وی افزود: دولت اجازه دهد بخش خصوصی برای خودش تصمیم گیری کند، و به دنبال احیای تعاونی ها باشند، و در کنار آن از تعاونی‌ها و بخش خصوصی حمایت کند.

امام جمعه سیریک ضمن تاکید به فرماندار سیریک، نسبت به مصوبات سفر رئیس جمهور در سیریک، گفت: مسئولان و بخصوص فرماندار سیریک پیگیر مطالبات سفر رئیس جمهور به هرمزگان باشند و پیگیر اجرای نیروگاه اتمی ۵ هزار مگاواتی در سیریک باشند.

کد مطلب 6019124

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