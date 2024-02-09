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۲۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۴۳

معاون مرکز مدیریت حوزه علمیه مشهد:

اسلام دین بخشش و مهربانی است

اسلام دین بخشش و مهربانی است

مشهد- معاون مرکز مدیریت حوزه علمیه مشهد گفت: اسلام دین بخشش و گذشت است و بر اساس الگوگیری از سیره پیامبر اکرم (ص) باید بخشش و گذشت را در زندگی خود پیاده کنیم‌.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رفیعی ظهر جمعه در اختتامیه شانزدهمین جشنواره بین المللی قرآنی و حدیثی فرزندان و خانواده‌های طلاب المصطفی اظهار کرد: هنگامی که مسلمانان وارد مکه شدند، شعار می‌دادند «الیوم یوم الملحمة (امروز روز در هم کوبیدن است)». پیامبر (ص) فرمودند شعار را عوض کنید و بگویید «الیوم یوم المرحمة: (امروز روز رحمت است)».

معاون مرکز مدیریت حوزه علمیه مشهد افزود: اسلام دین بخشش و گذشت است و بر اساس الگوگیری از سیره پیامبر اکرم (ص) باید بخشش و گذشت را در زندگی خود پیاده کنیم‌.

وی به سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: ایران در مسیر پیشرفت سختی‌های بسیاری متحمل شده و باید قدر دان آن باشیم.

رفیعی خطاب به حافظان و قاریان گفت: حافظان و قرآن مایه برکت و افتخار جمهوری اسلامی ایران هستند و این مسیر نورانی در زندگی آنها متجلی شده است.

کد مطلب 6019253

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