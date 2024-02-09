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۲۱ بهمن ۱۴۰۲، ۰:۰۳

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی:

زلزله ۳.۴ ریشتری اشنویه آذربایجان غربی خسارتی در پی نداشت

زلزله ۳.۴ ریشتری اشنویه آذربایجان غربی خسارتی در پی نداشت

ارومیه- مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: زلزله ۳.۴ ریشتری شهرستان اشنویه آذربایجان غربی خسارتی در پی نداشت.

حمید محبوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: بلافاصله پس از وقوع زلزله، تیم‌های ارزیاب هلال احمر اشنویه در شهر اشنویه و روستاهای اطراف شهرستان اشنویه ارزیابی‌های اولیه را انجام دادند.

وی ادامه داد: طی ارزیابی‌های انجام شده، در این زلزله خسارات جانی و مالی وجود نداشت.

محبوبی گفت: آماده باش هلال‌احمر آذربایجان غربی در شعب اشنویه، نقده، ارومیه و همچنین پایگاه‌های امداد و نجات سراسر استان ادامه دارد.

جمعه ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۲؛ زلزله‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر در ۱۹ کیلومتری اشنویه و عمق ۱۰ کیلومتری سطح زمین، ساعت ۲۲:۳۵:۳۸ به وقوع پیوست.

کد مطلب 6019415

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