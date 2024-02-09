زلزله ۳.۴ ریشتری اشنویه آذربایجان غربی خسارتی در پی نداشت

حمید محبوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: بلافاصله پس از وقوع زلزله، تیم‌های ارزیاب هلال احمر اشنویه در شهر اشنویه و روستاهای اطراف شهرستان اشنویه ارزیابی‌های اولیه را انجام دادند.

وی ادامه داد: طی ارزیابی‌های انجام شده، در این زلزله خسارات جانی و مالی وجود نداشت.

محبوبی گفت: آماده باش هلال‌احمر آذربایجان غربی در شعب اشنویه، نقده، ارومیه و همچنین پایگاه‌های امداد و نجات سراسر استان ادامه دارد.

جمعه ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۲؛ زلزله‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر در ۱۹ کیلومتری اشنویه و عمق ۱۰ کیلومتری سطح زمین، ساعت ۲۲:۳۵:۳۸ به وقوع پیوست.