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۲۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۳۲

لیگ قهرمانان ۲۰۲۳ آسیا؛

زمان حضور کاروان الهلال در اصفهان مشخص شد

زمان حضور کاروان الهلال در اصفهان مشخص شد

تیم فوتبال الهلال عربستان برای رویارویی با سپاهان باید در هفته جاری به اصفهان سفر کند تا دیدار مرحله یک هشتم نهایی انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الهلال عربستان در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا باید روز پنج‌شنبه ۲۶ بهمن رو در روی هم قرار گیرند. الهلال با کسب ۱۶ امتیاز و قرارگیری در صدر جدول گروه D و سپاهان با کسب ۱۰ امتیاز و قرارگیری در رده دوم جدول گروه C پا به مرحله حذفی گذاشته‌اند و دیدار رفت این دو تیم به میزبانی ایران انجام خواهد شد.

کاروان تیم الهلال قرار است روز سه شنبه هفته جاری وارد اصفهان شود و شاگردان «ژرژ ژسوس» یک جلسه تمرینی را در ورزشگاه نقش جهان برگزار خواهند کرد. دیدار این دو تیم از ساعت ۱۹:۳۰ برگزار می‌شود.

کد مطلب 6019612
بهنام روان پاک

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