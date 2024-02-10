زمان حضور کاروان الهلال در اصفهان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الهلال عربستان در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا باید روز پنج‌شنبه ۲۶ بهمن رو در روی هم قرار گیرند. الهلال با کسب ۱۶ امتیاز و قرارگیری در صدر جدول گروه D و سپاهان با کسب ۱۰ امتیاز و قرارگیری در رده دوم جدول گروه C پا به مرحله حذفی گذاشته‌اند و دیدار رفت این دو تیم به میزبانی ایران انجام خواهد شد.

کاروان تیم الهلال قرار است روز سه شنبه هفته جاری وارد اصفهان شود و شاگردان «ژرژ ژسوس» یک جلسه تمرینی را در ورزشگاه نقش جهان برگزار خواهند کرد. دیدار این دو تیم از ساعت ۱۹:۳۰ برگزار می‌شود.