به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی موسی پور صبح شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان این که امسال بعد از رکود چند ساله ۶۲۰ درصد در مشارکت رشد داشتیم، افزود: توانمندسازی نیروی انسانی از رشد ۹۳ درصدی و ۱۴ درصدی لجستیک بندری را شاهد بودیم و ۹۰ هزار نفر ساعت دوره آموزشی در بندر امیرآباد برگزار شد تا مدیریت دانش و توانمندسازی در شأن سازمان برسد.

وی گفت: تعهد اشتغال امسال ما ۸۰ نفر بود که ۱۴۹ نفر از جوانان منطقه جذب شدند و ۱۱ پروژه سرمایه‌گذاری با رشد ۷۰ درصدی در حال انجام است.

وی ادامه داد: رسالت سازمان این است که در کوتاه‌ترین زمان نهاده دامی و کالای اساسی را تأمین کند و رتبه دوم کشوری را داریم و اولین مسیر دریایی صادرات مرکبات در بندر فراهم و ناوگان کشتیرانی و پلاک و کانتینر یخچالی و خدمات اسنادی انجام و چهار محموله به کشور cis صادر شد.

مدیرکل بندر امیرآباد با اظهار این که اتفاق نادر امسال حمل یکسره کالای اساسی از cis به بندر خشک پیشگامان یزد از طریق ریل بوده است، افزود: اولین کشتی سال ۸۱ در بندر امیرآباد پهلو گرفت و ۲۱ سال از آن زمیان می‌گذرد و هشت هزار تن ذرت از طریق حمل یکسره کالای اساسی از cis به بندر خشک پیشگامان یزد انجام شد.

وی گفت: ترانزیت پنبه از ترکیه، گوگرد به چین و هندوستان، کود و اوره به هندوستان و ترانزیت خودرو در ۳۰ ماهه رشد یافت و ۲۰ هزار و ۶۹۰ دستگاه خودرو از امارات به بندر لنگه به بندرامیرآباد و قزاقستان ترانزیت شد و هشت هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو در ۱۰ ماه امسال ترانزیت شد که بیانگر تثبیت مسیر بود.

موسی پور تصریح کرد: امسال شش تفاهم نامه با ۳ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان امضا شد و دو قرارداد خارجی در احداث محوطه ترمینال کانتینری و احداث پایانه لجستیک غلات نیز در دست اجرا است.

وی افزود: در ۳۰ ماهه دولت مردمی رئیسی ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری جذب شد.