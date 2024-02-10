برگزاری دوره بازآموزی طرح امداد و نجات نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی گفت: دوره بازآموزی طرح ملی امداد و نجات در ۶۰۱ پایگاه امداد و نجات و برای بیش از ۹ هزار امدادگر برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این طرح، تاکنون در ۱۱ استان کشور، برگزار شده است و تا ۱۵ اسفندماه نیز، در سایر استان‌های کشور برگزار می‌شود.

محمودی افزود: طرح ملی بازآموزی امداد و نجات ویژه نوروز ۱۴۰۳ با هدف افزایش سطح آمادگی و توانمندی نیروهای امدادی و سرعت عمل، جهت ارائه خدمات بهتر در طرح نوروزی ۱۴۰۳ است.

رئیس سازمان امداد و نجات، با اشاره به اهمیت طرح بازآموزی تخصصی امدادگران در نوروز ۱۴۰۳، گفت: در این دوره تخصصی، نجات‌گران مباحثی همچون کمک‌های اولیه، اقدامات پیش بیمارستانی، آشنایی با خودروی نجات، آمبولانس و تجهیزات آن، مدیریت در صحنه، نحوه رهاسازی و تثبیت خودروها، چرخه پاسخگویی به حوادث به صورت میدانی و کار عملی از طریق انجام سناریوهای مختلف، امداد و نجات در کوهستان و…، را فرا می‌گیرند.