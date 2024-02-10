برگزاری نشست علمی با موضوع سیره رسول اکرم در قرآن، حدیث و تاریخ

به گزارش خبرنگار مهر بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی نشست علمی با موضوعیت «سیره رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) در قرآن، حدیث و تاریخ» را برگزار کرد.
دارالرسول الاعظم وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی حرم مطهر بر اجرای این نشست نظارت داشت.
دکتر عادل نذیر مسؤول دار الرسول الاعظم در این خصوص اظهار داشت: این نشست بصورت فصلی برگزار میشود و دکتر حسن ربیعی استاد دانشگاه الکوفه به بیان سیره پیامبر در قرآن کریم، حدیث و تاریخ پرداخت.
وی ادامه داد: دارالرسول الاعظم (ص) مجموعه فعالیتهای علمی را با موضوعیت رسول اکرم (ص) مدیریت مینماید و این فعالیتها فرصتی است جهت مطالعه سیره پیامبر اکرم (ص) و بهره بردن از آن در تربیت و تحولات این دوران.همچنین در این مناسبت خجسته شاهد برپایی دو مسابقه ادبی در خصوص شخصیت رسول اکرم (ص) خواهیم بود.
مسؤول دار الرسول الاعظم در خاتمه گفت: دار الرسول الاعظم (ص) با برگزاری این نشستها در تلاش است تا شخصیت پیامبر اکرم (ص) بیش از این در بین جامعه شناخته شده و همچنین محتوای هدفمند در رسانههای دیجیتال و شبکههای اجتماعی تولید گردد.
