اعتراف زورگیران نارمک به ۱۰ فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیرهوشنگ امیری گفت: با افزایش سرقت به روش زورگیری و تهدید با سلاح سرد دستگیری سارقان در دستور کار عملیات کلانتری ۱۲۷ نارمک قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مأموران با تحقیقات انجام شده موفق شدند سارقان را شناسایی کنند، افزود: این تحقیقات ادامه داشت تا این که یکی از گشت‌های انتظامی این کلانتری هنگام گشت زنی در محله نارمک این ۲ زورگیر را سوار بر یک دستگاه موتورسیکلت مشاهده و درست قبل از آنکه این متهمان بتوانند از یک شهروندان سرقت و زورگیری کنند در حین ارتکاب جرم دستگیرشان کردند.

سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت تصریح کرد: در بازجویی و بررسی اولیه از متهمان یک قبضه سلاح سرد کشف و متهمان در تحقیقات اولیه با توجه به شواهد و ادله موجود به جرم خود و زورگیری در محله نارمک و ۱۰ فقره سرقت مشابه اعتراف کردند.

سرهنگ امیری با اشاره به سوابق متهمان در خصوص سرقت و تحمل حبس در زندان در پایان خاطر نشان کرد: تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهمان و شناسایی مال باختگان ادامه دارد.