صعود علی پاکدامن به جدول ۳۲ نفره جام جهانی گرجستان

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های شمشیربازی جام جهانی گرجستان در اسلحه سابر مردان، امروز شنبه در جدول ۶۴ نفره انفرادی پیگیری شد.

علی پاکدامن تنها نماینده ایران در این جدول است که در نخستین دیدار به مصاف «مکسانس لامبر» رفت و با شکست ۱۵ بر ۱۳ این بازیکن فرانسوی به جدول ۳۲ نفره راه یافت.

پاکدامن برای صعود به جدول ۱۶ نفره باید با «جیووانی رپتی» از ایتالیا دیدار کند.

محمد رهبری، محمد فتوحی، فرزاد باهر ارسباران، نیما زاهدی، نیما آقایی و احمدرضا شهمیری دیگر نمایندگان ایران در این رقابت ها بودند که از پیش از صعود به جدول ۶۴ نفره اصلی از دور رقابت ها کنار رفتند.