به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی درباره طرح پرورش ماهی در قفس گفت: با تحقیق می‌گویم شیلات در جمهوری اسلامی ایران یکی از بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال، صادرات و ارزآوری است.

وی افزود: توسعه دریا محور و شیلات با اولویت سواحل و منابع آبی داخل، سیاست راهبردی وزارت جهاد کشاورزی است و هرمزگان با تولید ۱۸ هزار تن و ۱۴ هزار هکتار سایت پرورش میگو، قطب تولید محصولات شیلاتی است. با برنامه‌ریزی صورت گرفته، حل مسایل و مشکلات در حوزه شیلات استان هرمزگان، میزان تولید را به ۲۶ هزار تن و فراتر خواهد رساند.

وزیر جهاد کشاورزی بر منویات مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه دریامحور تاکید کرد و گفت: اگر منابع مالی و انسانی از استان‌های دور به سوی سواحل گسیل شود، سرمایه‌گذاری در حوزه پرسود و زود بازده شیلات، فرصت‌های ایجاد اشتغال و ارزآوری را فراهم خواهد کرد.

نیکبخت گفت: فرصت‌های خوبی برای پرورش ماهی در قفس و سایت پرورش میگو در جزیره قشم و سایر سواحل کشور وجود دارد و هم اکنون ۱۱ هزار هکتار توسط بخش خصوصی در حال ساخت است که از نظر تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و صادرات نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند.