به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی حقوردیان در این زمینه اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی به صورت محله‌محور به مدت یک هفته در سطح استان اجرا شد.

وی افزود: طی مدت اجرای این طرح تعداد ۱۶ نفر از اراذل و اوباش توسط پلیس دستگیر و پس از تکمیل پرونده تحویل مقامات قضائی شدند.

رئیس پلیس امنیت عمومی آذربایجان‌غربی گفت: متهمان دستگیر شده جرایمی از قبیل شرارت، ایجاد مزاحمت و استفاده از سلاح را در پرونده کیفری خود داشتند.

حق‌وردیان از شهروندان خواست که در افزایش امنیت اجتماعی بیش از پیش با پلیس همکاری کنند و هرگونه اطلاعات و اخباری در این زمینه و سایر مسائل امنیتی و انتظامی را به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اعلام کنند، همچنین شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت هرگونه نظر، پیشنهاد و تقدیر شما همشهریان از عملکرد پلیس است.