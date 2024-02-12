بهمن دوستی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری اردوهای آماده سازی تیم ملی گلبال برای حضور در بازی های پارالمپیک گفت: بعد از موافقت مشروط مسئولان کمیته ملی پارالمپیک با اعزام به پاریس تا به امروز دو مرحله اردو در تهران و بابلسر داشته ایم. مرحله سوم هماز ۲۵ بهمن در بابلسر آغاز شده و تا اول اسفند ادامه خواهد داشت.

وی با یادآوری اینکه مرحله چهارم اردو هم ۱۳ تا ۲۲ اسفند در تهران برگزار می شود، خاطرنشان کرد: بعد از آن عازم تورنمنت بین المللی آلمان می شویم. این رقابت ها یکی از دو تورنمنتی است که برای قطعی شدن اعزامم مان به پارالمپیک باید در آن شرکت کنیم.

سرمربی تیم ملی گلبال با یادآوری اینکه رقابت های این رشته در بازی های پارالمپیک با حضور هشت تیم برگزار می شود و تیم های ایران، فرانسه، چین، برزیل، اپن، آمریکا، اوکراین و مصر برای آن کسب سهمیه کرده اند، خاطرنشان کرد: به غیر از فرانسه و چین، ۶ تیم دیگر که کسب سهمیه کرده اند در تورنمنت آلمان شرکت دارند. به طور حتم تورنمنت خوبی برای تیم ملی گلبال است چون در بالاترین سطح می توانیم بازیکنان را ارزیابی کنیم.

دوستی تصریح کرد: بعد از بازگشت از آلمان، مرحله دوم تمرینات مان را آغاز می کنیم. در مرحله اول تمرین در سطح دریا در برنامه بود و به همین دلیل بابلسر را برای اردو انتخاب کردیم. در مرحله دوم تمرین در ارتفاع موردنظر است. بنابراین قصد داریم اولین اردو بعد از تورنمنت آلمان را در اردبیل برگزار کنیم. این اردو از ۱۵ فروردین آغاز می شود.

وی با یادآوری اینکه تیم ملی گلبال باید در تورنمنت بین المللی سوئد (۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد) هم شرکت کند، گفت: در مجموع تا بازی های پارالمپیک و با احتساب دو سفری که باید به آلمان و سوئد داشته باشیم، ۱۳ مرحله اردو برای تیم پیش بینی کرده ایم.

سرمربی تیم ملی گلبال تاکید کرد: هنوز اعزام ما به صورت صد درصد قطعی نیست اما از زمانیکه ملی پوشان برای پارالمپیک وارد اردو شده اند، همدل تر و با انگیزه تر پیگیر تمرینات هستند. بعضا برای حضور مستمر در اردو و اینکه خدشه ای به روند تمرینات وارد نشود مرخصی تحصیلی یا شغلی درازمدت گرفته اند. امیدوارم همت و تلاش این بازیکنان به نتیجه نهایی برسد.

دوستی در مورد پیش بینی خود از عملکرد شاگردانش در صورت اعزام قطعی به پارالمپیک گفت: پیش از این هم گفته بودم که در صورت اعزام حتما روی سکو می رویم. در جلساتی که با مسئولان کمیته ملی پارالمپیک داشتیم قول کسب حداقل مدال برنز را داده ایم. در واقع تلاش مان برای این مهم است و اعتقاد داریم کمترین رنگ مدالی که به دست می آوریم، این است.

سرمربی تیم ملی گلبال در پایان گفت: حضور در تورنمنت آلمان و سوئد خیلی مهم است، اول اینکه به واسطه حضور در این دو رویداد و به خصوص تورنمنت سوئد می توانیم اعزام خود را قطعی کنیم. دوم اینکه عملکرد مان در آلمان و سوئد کمک می کند تا رنکینگ فعلی مان حفظ شود و اینگونه با قرعه بهتر و آسان تری در پارالمپیک مواجه خواهیم شد.