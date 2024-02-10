اهدای عضو به ۶ بیمار در مشهد زندگی بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی اظهار کرد: در یک هزار و چهارصد و چهل و چهارمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی؛ محمد حسن خوشرو ۴۲ ساله که از بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد، پس از دریافت رضایت از خانواده اش، در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

مسؤول واحد فراهم اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: کلیه‌های زنده یاد محمد حسن خوشرو در بیمارستان منتصریه به آقای ۳۷ ساله ساکن بیرجند و آقای ۳۴ ساله از مشهد که سال‌ها از نارسایی کلیه رنج می‌بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وی تصریح کرد: کبد مرحوم محمد حسن خوشرو در بیمارستان منتصریه به خانم ۵۳ ساله ساکن مشهد که سال‌ها از بیماری کبدی رنج می‌برد؛ پیوند شد.

خالقی افزود: قرنیه‌های زنده یاد محمد حسن خوشرو جهت پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست ایشان برای پیوند به بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.