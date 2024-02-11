جشن باشکوه ۴۵ سالگی انقلاب اسلامی در سراسر استان تهران برگزار شد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ جشن مردمی ۴۵ سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی و مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن، صبح یکشنبه با حضور پُر شور مردم ولایتمدار در سراسر استان تهران برگزار شد.

و همانطور که حجت الاسلام سید محسن محمودی، رئیس شورای ستاد دهه فجر استان تهران پیش از این اعلام کرده بود، راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن سال جاری در ۴۰ مرکز شهرستان، بخش و شهر استان تهران، برگزار شد و همچنین این اولین باری است، که در برخی از روستاها با همت اهالی انقلابی آن‌ها راهپیمایی روستایی برگزار شد.

به گفته محمودی در این راهپیمایی‌ها با حضور خودجوش گروه‌های مردمی برنامه‌های متنوعی از جمله برپایی نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی، برپایی غرفه‌های فرهنگی، ورزشی، پزشکی، هنری و پذیرایی، پاسخگویی به شبهات، اجرای ورزش‌های فردی و گروهی، اجرای سرود گروهی، برپایی نمایش‌های خیابانی و ایستگاه نقاشی و کاردستی اجرا شد.

در ورامین مردم ایران سرفرازتر از همیشه با تاکید بر حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و شهدای گلگون کفن از میدان امام حسین (ع) این شهر به سمت مسجد جامع ورامین حرکت کردند.

قرار است، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در بین راهپیمایان ورامینی سخنرانی کند.

یکی از راهپیمایان ورامینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۲۲ بهمن نقطۀ اوج وحدت و حضور آکنده از بصیرت و آگاهی ملت شریف ایران است، اظهار کرد: اگر به جمعیت دقت کرده باشید، حضور کودکان و نوجوانان و جوانان دهه نود و هشتادی در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه بار دیگر ثابت کرد یاوه گویی های استکبار جهانی و توطئه‌های دشمنان نمی‌تواند ذره‌ای از عزم و غیرت مردم انقلابی خوی را کم کند.

وی گفت: مردم ورامین تا آخرین قطره خون پای آرمان‌های والای انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

وقتی مردم از رودهن تا قلعه نو پای کار نظام ایستاده اند

در رودهن نیز مردم غیور و همیشه در صحنه این شهر از میدان سپاه به سوی مصلی نماز جمعه رودهن حرکت کردند، تا نشان دهند، پای ارزش‌های انقلاب اسلامی ایستاده اند.

امروز به‌وقت ۲۲ بهمن، در رودهن حضور نسل اول، دوم، سوم و چهارم انقلاب اسلامی خودنمایی می‌کند و همه از پیر و جوان و زن و مرد آمدند، تا بگویند، هرگز در تداوم راه امام (ره) و شهدا و تبعیت از مقام معظم رهبری دلسرد نخواهند شد و یاس و ناامیدی در این مردم جایگاهی ندارد.

در شهر قلعه نو در جنوب تهران نیز راهپیمایی پرشور یوم الله ۲۲ بهمن از مقابل بخشداری قلعه نو آغاز شده و تا مقابل دفتر امام جمعه این شهر ادامه دارد و جوان، پیر، مردم غیور کشور از دهه ۲۰ تا دهه ۹۰ در بین راهپیمایان حضور دارند.

قلعه نویی‌ها امروز لبخند شعف بر لب داشتند و پرچم پر افتخار کشورمان را حمل می‌کردند، تا به جهانیان و به ویژه استکبار جهانی نشان دهند، آب، خاک و سرزمین مادری و پرچم کشور عزیزمان ایران برایشان اهمیت فوق العاده ای دارد.

حماسه آفرینی مردم در بهارستان و رباط کریم

امروز سرو تنومند شرف و ایستادگی، انقلاب شکوهمند اسلامی ۴۵ ساله شد و همزمان با این جشن راهپیمایی ۲۲ بهمن در رباط کریم و بهارستان از صبح امروز با حضور گسترده اقشار مختلف مردم آغاز شد و راهپیمایان با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، انزجار خود از استکبار جهانی را به نمایش گذاشتند.

حضور پرشور جوانان و نوجوانان در این راهپیمایی چشمگیر بود و شور و حال خاصی به این مراسم بخشیده بود.

راهپیمایان در قطعنامه پایانی این مراسم، ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی، بر ادامه راه پرافتخار انقلاب و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.

امام جمعه گلستان در سخنرانی پایانی این مراسم با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: این حضور حماسی بار دیگر نشان داد که مردم ایران اسلامی پایبند به آرمان‌های انقلاب خود هستند و هیچگاه از مسیر انقلاب و نظام اسلامی عدول نخواهند کرد.

حجت الاسلام سید سجاد موسوی افزود: حضور مردم در این راهپیمایی پیامی روشن به دشمنان انقلاب اسلامی است که ملت ایران همچنان با اقتدار و عزت در مسیر پیشرفت و توسعه کشور خود گام برخواهد داشت.

فرزندان انقلاب اسلامی باید با اهداف انقلاب آشنا شوند

فرماندار ری در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در این شهرستان به خبرنگار مهر گفت: مردم ری مانند همیشه با صفوف فشرده و شرکت پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن حماسه دیگری آفریدند.

مهدی باب الحوائجی افزود: همانطور که انتظار می‌رفت، در تداوم راه شهدای ری، مردم مؤمن با پیروی از اهداف و شعار شهدا در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن حضور پیدا کردند و نشان دهند، همواره پیرو خون شهدا خواهند بود.

این مسئول گفت: پیام این حضور پرشور برای دشمنان آن است، که در برابر دشمنی‌های آن‌ها ایستاده ایم و هیچ تحریم و فشاری نمی‌تواند، مردم را از صحنه‌های مختلف انقلاب خارج کرده و به دور براند.

فرماندار ری با بیان اینکه نسل جوان آینده سازان کشور هستند، گفت: باید فرزندان انقلاب اسلامی با اهداف انقلاب آشنا شوند و نسل خمینییون و خامنه ایون تداوم داشته باشد.

حضور پرشور مردم در اسلامشهر، خاورشهر و اندیشه

مردم انقلابی و ولایتمدار اسلامشهر نیز، امسال همزمان در اسلامشهر، چهاردانگه، واوان، احمدآباد مستوفی و دیگر مناطق این شهرستان مراسم گرامیداشت روز پیروزی انقلاب اسلام را همزمان با سراسر کشور و استان تهران برگزار کردند و در شهر اسلامشهر از ساعت ۹:۳۰ صبح از مسیرهای اعلام شده به سوی سینما فجر اسلامشهر حرکت کردند.

شرکت کنندگان در خاورشهر از توابع ری نیز در حالی که پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران، عکس‌هایی ازحضرت امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب، همچنین مقام معظم رهبری در دست داشته و شعارهای انقلابی سر می‌دهند و بار دیگر با امام راحل و شهدا تجدید میثاق کرده و برحفظ دستاوردهای انقلاب به ویژه موفقیت‌های هسته‌ای تاکید کردند.

شرکت ورزشکاران، دانش آموزان، دانشجویان، کودکان و نوجوانان و جانبازان در شهر اندیشه از توابع شهریار نیز از جلوه‌هایی از حضور پر افتخار مردمی راهپیمایی ۲۲ بهمن است.