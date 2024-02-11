به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای پیش از ظهر یکشنبه در جمع راهپیمایان روز ۲۲ بهمن در میدان نقش جهان اصفهان اظهار کرد: از اینکه در جمع مردم اصفهان حضور دارم بسیار خرسندم.
وی با اشاره به مناسبتهای پیش رو گفت: ماه رجب ماه ریزشهای رحمت الهی و ماهی که در آن خدا را به بزرگی یاد کردیم و هزار مرتبه لا اله الا الله گفتیم و هر روز استغفار گفتیم و از خدای بزرگ همه خوبیهای دنیا و آخرت را مسئلت داشتیم و از خداوند بزرگ خواستیم همه بدیها را از ما دور کند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به فرارسیدن ماه شعبان اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم در این دو ماه خود را منزه کنیم تا با فکری شایسته وارد ماه مهمانی خدا شویم.
وی گفت: مردم شهید پرور، انقلابی و متدین، علما و سرداران بزرگ اصفهان همواره در همه حماسهها پیشتاز بودهاند، امام را در زمان نهضت و پیروزی انقلاب همراهی کردند، به حکومت نظامی بی اعتنایی کردند و برای استقرار نظام کمک شایانی کردند.
حجتالاسلام اژهای با بیان اینکه اصفهان در رأس همه امور نظامی، اقتصادی، فرهنگی و علمی تأثیرگذار بوده است، گفت: از این رو همه مسؤولان باید نسبت به حل مشکلات این استان توجه داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه قبل از انقلاب دنیا به سمتی میرفت که دو قطب کاذب غرب و شرق بر همه کشورها حکومت میکردند، ادامه داد: در آن زمان کشورها اجازه بسیاری از امور را در دست نداشتند، نظامات بینالمللی تعریف شده نیز تبعیت از این قدرت را تاکید میکرد.
رئیس قوه قضائیه گفت: در آن دوران اگر کشوری قصد استقلال و استفاده از منافع خود را داشت نمیتوانست چرا که به آن اجازه نمیدادند، اگر کشوری میخواست تحصیل کند و فناوری داشته باشد، اجازه نداشت، فناوریهای روز، امکانات بالقوه و بالفعل دنیا را در سیطره خود گرفته بودند و با نظام سلطه عدهای باید به غرب و عدهای به شرق وابسته میشدند.
وی گفت: در این زمان میبایست ملتی با اراده بسیار قوی به میدان بیاید تا بدون وابستگی به غرب و شرق کشور خود را اداره کند، امام به خدا توکل، به آموزههای دینی عمل و با قیام نشأت گرفته از قیام امام حسین (ع) و با تکیه به مردم پیروز شد.
کسی موفقیت انقلاب ایران را باور نداشت
محسنی اژهای با بیان اینکه سیاستگزاران دنیا و کسانی که انقلابهای الجزایر، فرانسه و شرق را در روسیه را دیده بودند باور نمیکردند که این انقلاب با همت یک روحانی با کمک مردم به پیروزی رسیده باشد، افزود: تا مدتها یکی میگفت انقلاب ایران وابسته به غرب و دیگری میگفت وابسته به شرق است و میگفتند مگر میشود یک روحانی بدون داشتن حتی یک سلاح، حمایت حزب و سرمایه به نظام شاهنشاهی مورد حمایت شرق و غرب غلبه کند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه عواملی مانند اسلام ناب، رهبری که ایمان به خدا و عمل به قرآن داشت و از سویی حمایت مردم متدین و معتقد منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد، ادامه داد: باید توجه داشت که بسیاری از انقلابها کمتر از ۲ سال دوام آوردند و این در حالی است که انقلاب اسلامی با گذشت ۴۵ سال با تشکیل حکومت، دولت و مجلس و با پشتوانه مردمی همچنان برپا است و قدرتی مطرح در منطقه و کشور است.
وی گفت: به دنبال انقلاب اسلامی بیداریهای زیادی ایجاد شد، استقلال ایران از نظر سیاسی الگوی بسیاری از کشورها شد، این برای نظام سلطه بسیار سنگین بود.
حجتالاسلام اژهای با بیان اینکه دشمن کودتاها تشکیل داد، ۱.۵ سال از انقلاب نگذشته بود که جنگ هشت ساله را راهاندازی کرد و باورشان این بود که ظرف سه روز تهران را میگیرند چرا که جنگ نظامی تمام عیاری را داشتند که اطلاعات، موشکهای دوربرد، سلاحهای جنگی و … در دست آنها بود.
وی با اشاره به اینکه جریانهای سلطنت طلب، جریانهای نفاق، التقاطها جنگ داخلی مارکسیستی را در کردستان، غرب، ترکم صحرا، اصفهان، تهران و … در زمان جنگ خارجیها راهانداختند، افزود: آن چیزی که طی ۴۵ سال گذشته هیچکدام از این راهبردها، جنایتها، تاکتیکها و اندیشکدهها را با شکست مواجه کرده حضور همه مردم در همه صحنهها است که این عنایت خدا بر سر مسؤولان است.
مردم از لحاظ معیشت، اشتغال و ازواج جوانان در تنگنا هستند
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مردم از لحاظ معیشت، اشتغال و ازواج جوانان در تنگنا هستند، گفت: این در حالی است که هر سال همه مردم از کودک و بزرگ، پیر و جوان در ۲۲ بهمن گرد هم جمع میشوند.
وی با بیان اینکه مردم همواره از همه صحنهها حضور داشتند و جنگ نیز به دست مردم اداره شد، افزود: مردم برای دفاع از انقلاب، نظام و کشور در همه صحنهها حضور داشتند، مشکلات را تحمل کردند و با مشارکت خود مشکلات را حل کردند.
حجت الاسلام اژهای با اشاره به اینکه مردم برای دفاع از عزت خود در همه صحنههای انقلاب حضور داشتند، اضافه کرد: امروز کودکان، نوجوانان و جوانان در ایران ابتکاراتی را دارند که قابل تحسین است، امروز دانش آموزان کاشان به نیابت از جانباز ۷۰ درصد کاشانی سینه زنی میکنند.
وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران در این مقطع عطیه الهی برای ایران و جهان است، افزود: انقلاب ایران را مستقل کرد و به ایران عظمت داد، به مردم سرافرازی و آزادی داد و دست همه جهانیان را از ایران قطع و صهیونیست را ذلیل کرده است.
وی با بیان اینکه مردم همواره از همه صحنهها حضور داشتند و جنگ نیز به دست مردم اداره شد، گفت: مردم برای دفاع از انقلاب، نظام و کشور در همه صحنهها حضور داشتند، مشکلات را تحمل کردند و با مشارکت خود مشکلات را حل کردند.
مردم برای دفاع از عزت خود در همه صحنههای انقلاب حضور داشتند
حجت الاسلام اژهای با اشاره به اینکه مردم برای دفاع از عزت خود در همه صحنههای انقلاب حضور داشتند، اضافه کرد: امروز کودکان، نوجوانان و جوانان در ایران ابتکاراتی را دارند که قابل تحسین است، امروز دانش آموزان کاشان به نیابت از جانباز ۷۰ درصد کاشانی سینه زنی میکنند.
وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران در این مقطع عطیه الهی برای ایران و جهان است، افزود: انقلاب ایران را مستقل کرد و به ایران عظمت داد، به مردم سرافرازی و آزادی داد و دست همه جهانیان را از ایران قطع و صهیونیست را ذلیل کرده است.
امروز کشور ایران قدرت بازدارندگی و نفوذ کلام دارد
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه امروز کشور ایران قدرت بازدارندگی و نفوذ کلام دارد، گفت: هنوز دشمن به دنبال توطئه علیه ایران است، دشمن جنگ ترکیبی را با فشار بر مسائل فرهنگی آغاز کرده و با عفت مردم مبارزه میکند، امروز اگر فشار اقتصادی را وارد میکنند میخواهئد مردم را از میدان خارج کنند، از این رو مسؤولان باید بتوانند برخی از این مسائل را برطرف کنند.
وی گفت: یکی از مسائل مهمی که دولت تلاش میکند و مجلس و قوه قضائیه آن را حمایت میکنند که باید محقق شود، اشتغال است چرا که این امر زیربنای مسائل مهم مربوط به اقتصاد و معیشت است.
حجت الاسلام اژهای در خصوص بحران آب نیز گفت: در استان اصفهان فعالیتهای خوبی در حوزه حل مشکلات آب صورت گرفته است، باید آب مدیریت شود، منابع آبی افزایش و مصرف آب کاهش یابد، امیدواریم این مساله حل شود.
وی تصریح کرد: در مساله دوم اشتغال و حمایت از سرمایهگذاری باید مورد توجه باشد، بدون حمایت از تولید و بخش خصوصی رفع بیکاری و ایجاد اشتغال ممکن نیست و باید دست به دست دهیم و مساله آب، هوا، اشتغال و زیرینای این دو یعنی امنیت و فرهنگ را حل کنیم.
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