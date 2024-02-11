دعوت خانوادگی به جشن تولد انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، در یومالله ۲۲ بهمن جشن ۴۵ سالگی انقلاب اسلامی در اردبیل و به صورت ابتکاری به شکل خانوادگی برگزار و آحاد مردم سعی کردند تا همراهی خود را با نظام اسلامی به نمایش بگذارند.
جلوههای مختلفی از یادآوری خاطرات دوران پیروزی انقلاب اسلامی را میتوان در مسیر راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن اردبیل از ایستگاه سرعین تا میدان مصلای اردبیل به نظاره نشست که در این بین اجرای سرودهای خاطرهانگیز ایام پیروزی انقلاب اسلامی از سوی دانشآموزان و اجرای نمایش خیابانی به یاد دلاورمردیهای شهدای انقلاب از جمله این ابتکاراتی بود که متولیان برگزاری راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن امسال انجام داده بودند تا مردم بیشتر با روزهای خاطرهانگیز سال ۵۷ آشنا شوند.
در مسیر راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن که از ساعت ۱۰ در اردبیل شروع شده ایستگاهها و غرفههای فرهنگی، هنری و ورزشی و همچنین بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی جلوه و نمودی متفاوت داشته و آحاد مردم سعی میکردند از این ایستگاهها بازدید کرده و کودکان خود را با مسابقات و نقاشی خاطرهانگیز آن ایام آشنا کنند.
در مسیر راهپیمایی علاوه بر توزیع بادکنک، بادبادک، پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران، روزنامههای سیاه و سفید آن ایام را که مورد بازسازی قرار گرفته مشاهده کرد که در آن پیام «شاه رفت، امام آمد» و روزهای خاطرهانگیز دهه فجر را برای ملت تداعی میکرد.
در کنار آذینبندی مناسب شهر و حرکت باشکوه خانوادهها در مسیر راهپیمایی، جلوههای دیگری نیز قابل مشاهده بود و آن حضور پیشکسوتان و دلدادگان نظام اسلامی در مسیرهای راهپیمایی بود که به بیان خاطراتی از آن ایام پرداخته و جوانان و نوجوانان را بیشتر با حال و هوای آن ایام آشنا میکردند.
خلق حماسه اردبیلیها که این بار جلوه خانوادگی به خود گرفته در جشن ۴۵ سالگی انقلاب اسلامی حکایت از حضور عاشقان و محبان انقلاب اسلامی است که در قالب صنوف و اقشار مختلف پا به صحنه گذاشته بودند تا بعد از گذشت ۴۵ سال همچنان عمق وفاداری خود را به این نظام نشان دهند و در عین حال از مسئولان خواستند تا قدر این مردم را دانسته و در حل مشکلات آنها قدم جلو بگذارند.
راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن اردبیل که با حضور زنان، کودکان و نوجوانان جلوههای متفاوت پیدا کرده بود در مسیر ایستگاه سرعین، میدان شریعتی، چهارراه امام، سرچشمه و مصلای اردبیل ادامه داشت تا مردم با حضور در میدان اصلی نسبت به اعلام وفاداری خود به شکل هماهنگ عمل کرده و پای صحبتهای سخنران این مراسم که رئیس کمیسیون امنیت مجلس است، بنشینند.
در راهپیمایی امسال خشم عمومی را میتوان از رِژیم جعلی و کودککش صهیونیسم مشاهده کرد که شعارهای «مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر منافقان» به همراه شعارهای حمایتی از انقلاب اسلامی رنگ و بویی متفاوت به راهپیمایی امسال داده بود که در هوای بهاری اردبیلیها آمده بودند که به دنیا ثابت کنند که همچنان ساکنان دیار مقاوم سبلان و دارالارشاد در صحنه دفاع از انقلاب بوده و هیچ وقت سنگر را خالی نمیگذارند.
پخش سرودها و پیامهای انقلابی در مسیر و همچنین توزیع کلاکتها و پوسترهای تبلیغاتی متعدد نیز جلوهای متفاوت به راهپیمایی بخشیده بود و در کنار آن برخی چهرههای انتخاباتی نیز سعی کردند تا با مردم همراهی خود را در دفاع از انقلاب نشان داده و از آنها بخواهند تا در انتخابات ۱۱ اسفند حاضر شده و پازل حمایتی خود را از انقلاب کامل کنند.
روستاییان همواره همراه
در کنار برگزاری راهپیمایی عظیم در مراکز شهرهای استان اردبیل در روستاها نیز مردم به صورت خودجوش و با رژه ادوات کشاورزی به صحنه آمده و خوشحالی خود را از جشن تولد انقلاب به نمایش گذاشتند.
در روستاهای ارباب کندی مشگین شهر، روستاهای بخش رضی و … همه اهالی در صفهای منظم و به صورت خانوادگی در راهپیمایی حاضر شده و عشق و ارادت خود را به آرمانهای نظام نشان دادند.
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