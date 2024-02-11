شکوه مردم شرق مازندران در جشن ملی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها -مریم نظری: مراسم بزرگداشت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی همزمان با یوم الله ۲۲ بهمن از صبح امروز با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در شهرستان‌های شرق مازندران آغاز شد.

مردم شهیدپرور و انقلابی، امسال با شور و اشتیاق بیشتری در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کرده‌اند تا نشان دهند همانگونه که ۴۵ سال پای نظام و انقلاب ایستاده‌اند، از این پس نیز با قدم‌هایی استوار ادامه مسیر را طی می‌کنند و مقاوم در مقابل استکبار جهانی و ایادی کفر می‌ایستند.

برگزاری راهپیمایی در مسیرهای مختلف همراه با توزیع پرچم و پلاکارد سلام برپایی غرفه‌های جذاب و متنوع در طول مسیرهای راهپیمایی بر جذابیت این‌جشن انقلاب افزود و مورد استقبال و رضایت مردم قرار گرفت.

براساس اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران، راهپیمایی در شرق مازندران در شهرستان گلوگاه، از مسجد علوی به سمت میدان نماز، چهارراه پهلوان، میدان ۲۲ بهمن ساعت ۱۰ صبح سخنران حجت الاسلام والمسلمین دماوندی امام جمعه، شهرستان بهشهر از چهار راه استقلال به سمت پارک ملت، ساعت ۱۰ صبح سخنران حجت الاسلام ابراهیمی امام جمعه موقت شهر ری، شهرستان نکا، از مقابل سپاه (توپخانه سابق) تا میدان جانبازان ساعت ۱۰ صبح با سخنرانی رمضانی فرماندار شهرستان نکا برگزار شد.

مردم شرق مازندران امروز از ساعت اولیه صبح با تجمع در مسیرهای اعلام شده با حمل پلاکاردها و دست نوشته‌های مختلف و همراه داشتن پرچم سه رنگ و پرافتخار ایران در حماسه پیروزی نقش آفرینی کردند.

حضور اقشار مختلف مردم از نسل جدید انقلاب تا پیران و جوانان گذشته، فرهنگی، بازاری، ورزشکار و سیاسی و هنرمند امروز در شرق مازندران بر شکوه راهپیمایی گرامیداشت سالگرد انقلاب اسلامی افزود. و همه و همه آمدند تا وحدت و یکپارچگی خود را به رخ‌جهانیان بکشانند.

اقتدار ایران مهمترین اولویت ماست

قاسم زاده یکی از شهروندان شرق مازندران به خبرنگار مهر می‌گوید: به میدان آمدیم و این پیروزی را جشن گرفتیم تا ولایتمداری و انقلاب خواهی خود را به رخ جهانیان بکشیم چرا که اولویت ما اقتدار ایران اسلامی است.

وی افزود: امروز به عنوان یک ایرانی متعصب در راهپیمایی ۲۲ بهمن به دور از هر خط و مش سیاسی شرکت کردم تا اعلام کنم ایران تا همیشه برای ما عزیز است و اگر چه مشکلاتی فراوانی داریم که باید برطرف شود، اما در جشن انقلاب به دور از همه این‌مسائل برای اقتدار ایران حضور داریم.

راهپیمایی ۲۲ بهمن نمایش اعتماد به ایران و ایرانی است

خوش بین از دیگر شهروندان شرق مازندران هم گفت: مردم در راهپیمایی امسال آمدند تا اتحاد ملی خود را به نمایش بگذارند.

وی افزود: آمدیم تا با حضور خود به دشمنان اعلام کنیم که دروغ و خدعه و نیرنگ شأن بر اعتماد ما نسبت به ایران اسلامی اثری ندارد و ما پای ارزش‌های انقلاب ایستاده ایم و به ایران و ایرانی اعتقاد داریم.

این شهروند مازندرانی گفت: اتحاد ملی، اعتماد به نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب است و به این راحتی از بین نخواهد رفت و تا همیشه بر قله اقتدار ایستاده ایم.

حجت‌الاسلام سید عربعلی جباری امام جمعه بهشهر هم با اشاره به حضور مردم در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: اقتدار دوباره ایران امروز توسط مردم ولایی بهشهر به نمایش گذاشته شد.

اقتدار دوباره ایران امروز توسط مردم ولایی بهشهر به نمایش گذاشته شد

وی افزود: دهه فجر خروج از تاریکی‌ها و جهل و بی بندوباری ها بود و امروز ملت ما با حضور خود بار دیگر با ارزش‌های انقلاب تجدید بیعت کردند.

مهدی داودی فرماندار گلوگاه هم با اشاره به آرمان خواهی ملت ایران در دوران انقلاب به خبرنگار مهر گفت: امروز بار دیگر آرمان خواهی مردم ما به نمایش گذاشته شد.

وی افزود: امروز همه آمدند تا با اتحاد و برادری پای ارزشهای انقلاب باشند و دشمنان را مأیوس کنند.