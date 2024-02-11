اتحاد و انسجام ضامن پیشران انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ضیاالدین آقاجانپور صبح یکشنبه در راهپیمایی ۲۲ بهمن شهر سنندج اظهار کرد: ما چون خواهان استقلال بودیم و وابستگی نمی‌خواستیم با انقلاب خود مانع بیگانگان و اجانب شدیم چون حاکمیت ما را وابسته به خود کردند.

نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تصریح کرد: شاه، وزیر، نماینده مجلس ما را همه اجانب انتخاب کردند و ما چون استقلال می‌خواستیم برای رسیدن به نعمت بزرگ استقلال انقلاب اسلامی را رقم زدیم.

حجت الاسلام والمسلمین آقاجانپور افزود: ارزش‌های دینی با انقلاب اسلامی حاکمیت کشور را به دست گرفت و اسلام ناب محمدی در کشور گسترده شد.

وی بیان کرد: ما برای رسیدن به استقلال جنگ تحمیلی را در اوج نوپا بودن نظام تحمیل کردند و کردستان با تقدیم ۵ هزار شهید برای بقا و ماندگاری ایران جنگید.

دفاع از ناموس و امنیت کشور رسالت نیروهای مسلح است

نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: دفاع از ناموس، امنیت، استقلال و اقتدار کشور رسالت نیروهای مسلح است که برای حفظ آن تا پای جان از خود مایه می‌گذارند.

وی گفت: امروز سلحشوری و مجاهدت مردم غزه در برابر جنایت‌های رژیم حیوان صفت اسرائیل وصف ناپذیر است.

نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بیان کرد: رمز تداوم انقلاب اسلامی ما تمسک جستن به رهبران فرزانه و حکیم بود که ماندگاری را برای ما به ارمغان آورد.

حجت الاسلام والمسلمین آقاجانپور تصریح کرد: دشمن در صدد است که حرکت انقلاب و مسیر آن را تغییر دهد و با تبیین مسیر جدید راهی دیگر در انقلاب ما ایجاد کند.

دشمنان با لطمه به ایران پاسخی قوی دریافت می‌کنند

وی افزود: ما به دشمنان خود این پیغام را می‌رسانیم که با تعرض و لطمه به انقلاب ما قطعاً پاسخی قوی دریافت خواهند کرد.

نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: هر گونه خطای محاسباتی بر علیه کشور توسط هر کدام از دشمنان برخورد قاطعا و سخت از سوی ما و ناوهای جنگی ما را خواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمین آقاجانپور گفت: تاکید بر تداوم راهبرد ملی و دستیابی به دستاوردهای انقلاب اقتدار و حضور معنوی همگی سرمایه‌های انقلاب اسلامی است که بر تداوم آنها تاکید می‌کند.

وی با بیان اینکه پیوند عمیق مردم با انقلاب اسلامی غیرقابل انکار است، خاطرنشان کرد: اتحاد و انسجام ضامن پیشران انقلاب است که تضمین کننده پیشرفت در تمام عرصه‌ها را هم به دنبال دارد.

نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح عنوان کرد: پاسخ ما به مخلان امنیت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی این آیت که آنها را شناسایی و محاکمه خواهیم کرد.