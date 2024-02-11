داشتن مجلس قوی برای حل مشکلات به دولت کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی سعیدی ظهر شنبه در سخنرانی راهپیمایی حماسی مردم گرگان در ۲۲ بهمن ایران را به عنوان پنجمین قدرت تأثیرگذار در منطقه دانست و اظهار کرد: مردم انقلاب اسلامی ایران باید با توجه به این جایگاه نقش خود را در حرکت بزرگ انقلاب در عرصههای داخلی، خارجی و بینالمللی مشخص کنند.
وی با اشاره به اینکه امروز دولت سیزدهم تلاش دارد تا مشکلات جامعه را بر طرف و تورم را کاهش دهد، افزود: طبق اعلام بانک جهانی اکنون ایران توانسته تورم را کنترل کند.
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران گفت: تکمیل پروژههای نیمهتمام، مقابله با فساد و بستن گلوگاههای فساد و توجه به معیشت مردم از مهمترین برنامههای دولت سیزدهم است.
وی با بیان اینکه تحریم یکی از چالشهای پیشرو دولت است، افزود: داشتن مجلس قوی میتواند کمک کننده دولت در این زمینه باشد.
سعیدی اظهار کرد: پس از حمله رژیم صهیونیستی به غزه باعث شد سیر گرایش به اسلام در منطقه بیشتر شود که طبق آخرین آمار اعلام شده طی هفتههای گذشته ۲۰ هزار فرانسوی مسلمان شدند.
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران با اشاره به جنگ غزه اظهار کرد: یکی از پدیدههای عصر ما عملیات حماس و جنگ غزه بود که پیامدهایی دارد. ارتش، سیستم اطلاعاتی، حمایت کشورهای دیگر از ارکانهای قدرت صهیونیست محسوب میشود که پس از حمله حماس فروریخته است و این اتفاق پیامدهای بینالمللی دارد.
وی با اشاره به اینکه اکنون انقلاب اسلامی در پیچ تاریخی تغییر قدرت قرار دارد و باید نسبت به جایگاه خود آگاه باشد، گفت: برخیها معتقدند که به دلیل معیشت نباید در انتخابات شرکت کرد که این باعث تعجب است.
سعیدی با اشاره به اینکه ما نمیتوانیم نسبت به مساله غزه بیتفاوت باشیم، اظهار کرد: ما باید در برابر برخی از معادلات ایستادگی کنیم و اینها وظایفی است که بهعنوان یک ملت اسلامی باید نسبت به آن آگاه باشیم.
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