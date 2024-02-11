۵ کیلومتر از بزرگراه اهرم - برازجان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در آئینی با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور، استاندار بوشهر و مدیران استان بوشهر و شهرستان دشتستان، بزرگراه اهرم- برازجان حدفاصل بنداروز- تقاطع ورودی برازجان به بهره برداری رسید.

استاندار بوشهر ظهر یکشنبه در این آئین اظهار داشت: این قطعه واقع در کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور به طول ۵ کیلومتر و با سرمایه گذاری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان احداث شده است.

احمد محمدی زاده افزود: توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای، از اولویت‌های اساسی استان بوشهر است و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنیم.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: امسال در دهه فجر بالغ بر ۱۸۰۰ پروژه عمرانی و اقتصادی و زیربنایی با سرمایه گذاری بیش از ۱۴۷ هزار میلیارد تومان در استان بوشهر افتتاح و کلنگ زنی شده است.

محمدی زاده بیان کرد: کیفیت اجرای پروژه‌ها اهمیت زیادی دارد و به هیچ وجه، کیفیت را فدای سرعت نمی‌کنیم و ضمن تاکید بر تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و اقتصادی استان، خواستار افزایش سطح کیفی طرح‌ها نیز هستیم.