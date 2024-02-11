انقلاب اسلامی هدیه و معجزه الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد یوسفی در جمع مردم رویان در راهپیمایی پر شور و شعور ۲۲ بهمن گفت: راهپیمایی مردم در یوم الله ۲۲ بهمن هم خشم کفار و جنایتکاران را در پی دارد و تمام دشمنانی که میگفتند و پیش بینی میکردند که انقلاب اسلامی ایران از بین میرود اکنون در خروارها خاک خوابیدند.
حجت الاسلام یوسفی افزود: مقام معظم رهبری ۲۲ بهمن را در حکم عید غدیر برشمردند و همانطور که خدا در عید غدیر نعمت ولایت را بر ما تمام کرد در جمهوری اسلامی نیز نعمت انقلاب را به مردم اعطا کرد.
وی اضافه کرد: انقلاب اسلامی یک هدیه و معجزه الهی است و ۲۲ بهمن یک حرکت حیاتی و جهانی رقم خورد و برای ادامه این راه باید صبور باشیم، استقامت کنیم و شاکر نعمت بزرگ انقلاب باشیم.
این مسئول در ادامه تصریح کرد: ملت بزرگ ایران امتحان خود را در تمام بزنگاهها پس داده و امروز نوبت مسئولان است که با تلاش و جهاد خود قدردان زحمات مردم بوده و مشکلاتشان را رفع کنند.
نماینده ولی فقیه در سپاه ناحیه نور، یکی از نعمتهای بزرگ انقلاب را امامین انقلاب برشمرد و گفت: اگر امروز دشمنان نمیتوانند به نظام و کشور ما ضربهای وارد کنند به برکت تدابیر و معنویت مقام معظم رهبری است.
وی افزود: قبل از پیروزی انقلاب، همه ملتها سلطه پذیر سلطه گرانی چون آمریکا و شوروی بودند و انقلاب اسلامی ایران توانست ملت و جهان اسلام را از سلطه غرب و نظام استکباری نجات دهد.
وی استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران را، احیای بعثت پیامبر اکرم عنوان کرد و گفت: انقلاب، مردم را از جهالت رهانید و به آنان بصیرت دینی و سیاسی داد و امروز اگر میخواهیم این عمل صالح کامل شود باید در قدم بعدی یعنی ۱۱ اسفند پای صندوقهای رأی حضور و مشارکت پررنگی داشته باشیم.
حجت الاسلام یوسفی گفت: با تمام گرانیها و مشکلات، مردم دست از انقلاب نمی کشند، مشکل از انقلاب نیست بلکه از انتخابهای اشتباه من و شماست که زمینه ساز بروز مشکلات معیشتی و اجتماعی در کشور میشود.
این مسئول با تاکید بر انتخاب درست گفت: دقت کنیم به کسانی رأی ندهیم که فساد اخلاقی، مالی، اجتماعی و اعتقادی دارند و تفکر ارتباط با غرب و آمریکا را در سر میپرورانند بلکه نمایندهای را انتخاب کنیم که انقلابی و ولایی و از دل ما مردم باشد و خود را نوکر مردم بداند.
وی در ادامه ولایتمداری، داشتن روحیه انقلابی و جهادی، تکیه بر نیروی جوان را از وظایف ما در قبال حفظ نظام و انقلاب برشمرد و تاکید کرد: مواظب نفوس و تحریفها باشیم چرا که دشمنهای داخلی و خارجی میخواهند ناامیدسازی، ناامن سازی و اختلاف ایجاد کنند به همین جهت نباید بگذاریم انقلاب به دست نااهلان و درد انقلاب و دفاع مقدس نکشیده ها برسد.
در پایان ضمن قرائت قطعنامه، پرچم آمریکا و اسرائیل جنایتکار به آتش کشیده شد.
نظر شما