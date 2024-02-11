ورود ۲۸۹ هزار خودرو طی ۴ روز به گیلان

غلامعلی نیک فهم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای ورودی استان اظهار کرد: طی ۴ روز بیش از ۲۸۹ هزار خودرو وارد استان گیلان شده است.

وی با بیان اینکه این آمار نسبت به مدت مشابه هفته گذشته ۸۵ درصد افزایش داشته است، افزود: طی همین مدت ۲۲۶ هزار و ۱۰۳ خودرو از گیلان خارج شده است.

نیک فهم با اشاره به اینکه کل تردد خروجی از استان ۴۴ درصد نسبت به مدت مشابه هفته گذشته افزایش داشته است، گفت: تردد ورودی از آزادراه قزوین-رشت ۱۲۶ هزار و ۶۴۴ خودرو بوده است.

وی با بیان اینکه این آمار ۱۴۸ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه هفته گذشته داشته است، تصریح کرد: تردد خروجی از آزادراه رشت-قزوین ۵۴ هزار و ۵۰۷ خودرو و ۵ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه هفته گذشته داشته است.

نیک فهم با اشاره به اینکه تردد ورودی از رامسر-چابکسر ۹۲ هزار و ۳۱۳ خودرو ۴۷ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه هفته گذشته داشته است، گفت: محور چابکسر-رامسر ۹۱ هزار و ۸۶۶ خودرو خارج و این آمار ۴۵ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه هفته گذشته داشته است.