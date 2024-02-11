به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، مهدی ترابی بازیکن تیم ملی ایران در تمرین امروز یکشنبه سرخپوشان پایتخت شرکت کرد. او که در جمع بازیکنان تیم ملی ایران در جام ملت‌های آسیا حضور داشت کمترین زمان حضور در این رقابت‌ها را داشت و تصمیم گرفت از امروز تمرینات خود با پرسپولیس را از سر بگیرد.

این در حالی است که محمدحسین کنعانی‌زادگان و علیرضا بیرانوند با وجود بازگشت همچنان مشغول استراحت هستند.

وحدت هنانوف بازیکن تیم ملی تاجیکستان نیز برای پشت سر گذاشتن مصدومیت خود از کادر فنی پرسپولیس اجازه گرفت تا در تهران به استراحت بپردازد.

شایان ذکر است بازیکنان پرسپولیس قبل از تمرین ظهر امروز در کلاس داوری شرکت کردند.