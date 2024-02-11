حادثه زمین فوتبال چوار جزو مظلوم ترین رخدادهای دنیا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام الله نور کریمی عصر یکشنبه به همراه جمال اسدی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و شهبازی مدیرکل ورزش و جوانان استان با خانواده‌های معظم شهید «مراد آذرخش» و «حمیدرضا رضایتی» از شهدای زمین فوتبال چوار دیدار و سرکشی کردند.

امام جمعه ایلام در این دیدارها با اشاره به اینکه بسیار خرسند هستیم که در این روز عزیز یعنی روز پیروزی انقلاب اسلامی به دیدار خانواده‌های شهدا رسیدیم، تصریح کرد: شهدا باعث شدند که امروز ما در آرامش و امنیت باشیم.

ی عنوان کرد: بمباران زمین فوتبال چوار جزو حوادث نادر در دنیا بوده و شهدای این حادثه جزو مظلوم ترین شهدای دفاع مقدس هستند.

حجت الاسلام کریمی تبار گفت: حادثه زمین فوتبال چوار نمادی از مظلومیت‌های مردم استان در دفاع مقدس است.

وی با اشاره به اینکه دیدار با خانواده‌های شهدا برای ما درس است، بیان کرد: وظیفه داریم مسیر و راه شهدا را ادامه دهیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام با اشاره تاکید مقام معظم رهبری برای معرفی زمین فوتبال چوار، افزود: فاز اول زمین فوتبال چوار به میزان پنج میلیارد تومان اجرایی شده و فاز دوم بحث سکوبندی با ۱۸ میلیارد تومان با پیشرفت ۶۰ درصد در حال اجراست.

شهاب شهبازی بیان کرد: فاز سوم زمین فوتبال چوار شامل المان و یادمان در آینده‌ای نزدیک اجرا می‌شود.

در پایان این دیدار از پوستر جشنواره تئاتر خیابانی «دقیقه ۵۵» رونمایی شد.

شهید مراد آذرخش و حمیدرضا رضایتی ۲۳ بهمن ۱۳۶۵ در حین مسابقه فوتبال در زمین چمن چوار با بمباران هواپیماهای دشمن به فیض شهادت نائل آمدند. در این حادثه ۱۵ نفر به شهادت رسیدند.