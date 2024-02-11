به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جابری انصاری از حضور حماسی، شکوهمند و غرور آفرین مردم انقلابی و ولایتمدار استان البرز، اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه و انجمن‌های ادبی و هنری در راهپیمایی ۲۲ بهمن و جشن پیروزی انقلاب اسلامی تقدیر و تشکر کرد.

وی عنوان کرد: حضور وحدت آفرین و حماسی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه البرز در کنار اقشار مختلف مردم و خانواده‌های معظم و معزز شهدا، اقیانوسی بیکران از ایمان، همدلی، همبستگی و پیوند دوباره ملت با نظام و آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز افزود: این حضور گسترده و وصف ناپذیر، لبیک به منویات مقام معظم رهبری بود که برگ زرین دیگری را در تاریخ حماسه آفرینی‌های ملت رقم زد و همه دسیسه‌ها و نقشه‌های دشمنان انقلاب اسلامی را خنثی و آشکار ساخت.

وی با اشاره به حضور بیش از ۱۵۰ هزار نفر از البرزی‌ها در راهپیمایی ۲۲ بهمن از افزایش ۳۵ درصدی حضور نسبت به سال گذشته خبر داد و از اصحاب رسانه و خبرنگاران، عکاسان، تصویربرداران و تولید کنندگان محتوا در فضای مجازی به عنوان تلاشگران عرصه آگاهی بخشی و اطلاع رسانی قدردانی کرد.