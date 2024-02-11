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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۴۷

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز خبر داد؛

افزایش ۳۵ درصدی حضور البرزی‌ها در راهپیمایی ۲۲ بهمن

افزایش ۳۵ درصدی حضور البرزی‌ها در راهپیمایی ۲۲ بهمن

کرج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با اشاره به حضور بیش از ۱۵۰ هزار نفر از البرزی‌ها در راهپیمایی ۲۲ بهمن از افزایش ۳۵ درصدی حضور نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جابری انصاری از حضور حماسی، شکوهمند و غرور آفرین مردم انقلابی و ولایتمدار استان البرز، اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه و انجمن‌های ادبی و هنری در راهپیمایی ۲۲ بهمن و جشن پیروزی انقلاب اسلامی تقدیر و تشکر کرد.

وی عنوان کرد: حضور وحدت آفرین و حماسی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه البرز در کنار اقشار مختلف مردم و خانواده‌های معظم و معزز شهدا، اقیانوسی بیکران از ایمان، همدلی، همبستگی و پیوند دوباره ملت با نظام و آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز افزود: این حضور گسترده و وصف ناپذیر، لبیک به منویات مقام معظم رهبری بود که برگ زرین دیگری را در تاریخ حماسه آفرینی‌های ملت رقم زد و همه دسیسه‌ها و نقشه‌های دشمنان انقلاب اسلامی را خنثی و آشکار ساخت.

وی با اشاره به حضور بیش از ۱۵۰ هزار نفر از البرزی‌ها در راهپیمایی ۲۲ بهمن از افزایش ۳۵ درصدی حضور نسبت به سال گذشته خبر داد و از اصحاب رسانه و خبرنگاران، عکاسان، تصویربرداران و تولید کنندگان محتوا در فضای مجازی به عنوان تلاشگران عرصه آگاهی بخشی و اطلاع رسانی قدردانی کرد.

کد مطلب 6021594

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    نظرات

    • IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      0 3
      پاسخ
      من خودم قبلا راه پیمایی نمی رفتم پا درد شدید دارم اما دو ساله به کوری چشم براندازان بی حجابی میرم خیلی برام سخت بود ولی رفتم تا نفس دارم مرگ بر اسرائیل جانم فدای رهبر.....مرگ بر بی حجاب

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