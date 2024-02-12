به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، برای مدتها استانبول را مرکز دنیا میدانستند. وقتی به نقشه جهان نگاه میکنیم میبینیم که این شهر همیشه پرزرق و برق درست در قلب دنیا قرارگرفته و دو جهان شرق و غرب را به هم وصل میکند. اگر چه جغرافیای استانبول و قرارگرفتن در دوقاره آسیا و اروپا در اهمیت این شهر تأثیر گذاشته، اما بجز این نکته، استانبول داشتههای بسیار فراوانی برای تبدیل شدن به یکی از محبوب ترین شهرهای دنیا دارد. استانبول شهری است که گردشگران شرق و غرب شیفته آن هستند و سالانه به طور میانگین ۱۸ ملیون نفر از این شهر دیدن میکنند. فرقی نمیکند سلیقه و علاقمندی شما چیست، استانبول گزینهای است که برای هر گردشگری جذاب، کامل و هیجان انگیز است. کافی است یکبار به این شهر سفر کنید تا برای همیشه در جادوی آن غرق شوید و بخواهید دوباره و دوباره خود را به کوچهها و خیابانها و دیدنیهای آن برسانید. هر ساله ایرانیان زیادی با تهیه بلیط هواپیما استانبول و یا رزرو توراستانبول سفری رویایی را به شهرهزاررنگ استانبول تجربه میکنند. به نظر میرسد استانبول اولین انتخاب برای سفر خارجی ایرانیان باشد. چند دلیل برای این انتخاب وجود دارد.
نزدیکی استانبول و همسایگی با کشورمان
کم هزینه بودن نسبت به گزینههای اروپایی
شهری تاریخی و همزمان مدرن و امروزی
نزدیکی فرهنگ مردمان دوکشور
آب و هوای مناسب و متنوع
مراکز خرید بسیار متنوع با قیمتهای مناسب
عدم نیاز به ویزا برای ایرانیان
چه وقت به استانبول سفر کنیم؟
استانبول، شهری که در آغوش دریای مرمره و تنگه بسفر آرام گرفته، گویی نگینی درخشان بر پهنه دو قاره اروپا و آسیا است. این شهر با قدمتی دیرینه، همواره گذرگاه تاریخ و تمدن بوده و در هر گوشهاش، قصهای از شکوه و عظمت نهفته است. سفر به استانبول، سفری به اعماق تاریخ، گشت و گذار در میان فرهنگها و تمدنها و تجربه لحظات ناب و خاطرهانگیز است. اما انتخاب زمان سفر برای داشتن سفری لذتبخش تر به این شهر بسیار مهم است. استانبول دارای آب و هوایی معتدل و مدیترانه ای است. میزان بارش باران در این شهر زیاد است و شهری مرطوب به شمار میرود. نکته مهم درباره استانبول داشتن آب و هوایی چهارفصل است. به این معنا که هر فصل ویژگیهای مخصوص خودش را دارد. با وجود اینکه زمستانهای استانبول سرد و برفی است به همان اندازه دارای تابستانهایی گرم است و ممکن است تحمل گرمای آن برای بسیاری دشوار باشد. بنابراین اوج زمستان و اوج تابستان زمانهایی است که باید انتظار سردترین و گرمترین هوا را در استانبول داشته باشید. اگر بخواهید زیباترین فصل استانبول را تجربه کنید، سفرتان را برای بهار برنامه ریزی کنید. بهار استانبول واقعاً تماشایی و زیباست. شکوفه باران استانبول با هوایی مطبوع و دلچسب تجربهای است که برای همیشه در خاطرتان خواهد ماند. بعد از بهار، پاییز استانبول نیز قشنگیهای خود را دارد. هر چند ممکن است بارش باران و سرمای زودترس شما را غافلگیر کند اما دیدن استانبول هزار رنگ و قدم زدن در زیر پرواز برگهای زرد و نارنجی و قرمز باغهای استانبول بدون شک برای شما لذتبخش خواهد بود.
در مورد انتخاب بهترین زمان سفر به استانبول غیر از آب و هوا عوامل مهم دیگری تاثیرگذار هستند که مهمترین آنها عبارتند از:
هزینههای سفر: مهمترین هزینههای سفر به استانبول شامل خرید بلیط هواپیما استانبول، رزرو تور استانبول و یا رزرو هتل در استانبول میشوند که همیشه قیمت ثابتی ندارند. اگر میخواهید برای این موارد کمترین هزینه را پرداخت کنید، زمستان به استانبول سفر کنید. هرچند باید تحمل هوای سرد استانبول را داشته باشید اما به دلیل کم شدن حجم مسافران هزینهها تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا میکنند.
در استانبول چه کنیم؟
وقتی از شهری مانند استانبول صحبت میکنیم معنایش دریایی از جاذبهها، دیدنیها و تجربههای متنوع است که میتواند برای هر گردشگری جذاب باشد. پس هر سلیقهای در سفر دارید، علاقمندی شما هر چه که باشد، استانبول شما را به وجد خواهد آورد. انگیزههای مختلف و متنوعی در سفر به استانبول وجود دارد اما اگر بخواهیم آنها را دسته بندی کنیم میتوانیم به دو مورد مهم اشاره کنیم. گشت و گذار در استانبول و خرید در استانبول.
گشت و گذار در استانبول
استانبول شهری است که در آن فرصت یک جا نشستن پیدا نمیکنید. آنقدر جاذبه رنگارنگ در روز و شب این شهر وجود دارد که شما ناخواسته به سمت آن کشیده میشوید. با توجه به اینکه معمولاً تور استانبول دارای زمان محدودی است، بهترین کار این است که از قبل بر اساس علاقمندی های خود زمان سفر خود را برنامه ریزی کنید تا بتوانید جاذبههای بیشتری از این شهر ببینید. استانبول شهری است که برای تفریح و سرگرمی به سلیقه شما نگاه میکند و هر چیزی را که بخواهید در اختیار شما قرار میدهد. با توجه به علاقه و سلیقهای که دارید میتوانید تفریح و سرگرمی مورد نظر خود را پیدا کنید. در ادامه پیشنهادهایی برای گشت و گذار و تفریح در استانبول بر اساس سلیقههای مختلف ارائه شده است.
علاقهمندان به تاریخ و فرهنگ:
بازدید از مسجد ایاصوفیه، کاخ توپکاپی، مسجد سلطان احمد و دیگر بناهای تاریخی: سفری به اعماق تاریخ و تمدن
گشت و گذار در بازار بزرگ استانبول: تجربه فرهنگ و آداب و رسوم سنتی ترکیه
حضور در موزههای استانبول: از موزه باستانشناسی تا موزه هنرهای مدرن
حمام ترکی: تجربه حمام سنتی ترکی، با ماساژ و خدمات آرامشبخش، خستگی سفر را از تنتان بیرون میکند.
علاقهمندان به طبیعت:
گشت و گذار در جزایر پرنس: گشتی در جزایر آرام و سرسبز در دریای مرمره. ویژگی این جزایر آرامش بی نظیر آنهاست به طوری که دلتان نمیخواهد آنجا را ترک کنید.
قایقسواری در تنگه بسفر: تماشای مناظر دیدنی شهر از روی تنگه، تجربهای که با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. قایقهای تفریحی استانبول بسیار محبوب هستند و در طول سفر خدمات و تفریحات مخصوص به خود را دارند.
بازدید از پارک امیرگان: قدم زدن در یکی از قدیمی ترین و معروف ترین باغهای ترکیه، باغی زیبا با گلهای رنگارنگ و درختان سربه فلک کشیده. بهار و پاییز این باغ شگفت انگیز است. این باغ ۳۰۰ ساله که در بخش اروپایی استانبول قرار دارد محبوبیتی جهانی پیدا کرده است.
علاقهمندان به تفریحات هیجانانگیز:
پرواز با بالن در آسمان استانبول: استانبول شهری است که میتوانید با بالن بر فراز آن پرواز کنید. اگر موفق به این کار شوید بدون شک تجربهای منحصر به فرد و خاطرهانگیز برای شما خواهد بود. بهترین مکان برای سوار شدن بر بالنهای غولپیکر و رنگارنگ، ساحل منطقهی کادیکوی در بخش آسیایی استانبول است.
گشت و گذار در پارک ویالند: ویالند بزرگترین و مدرن ترین شهربازی استانبول است. این پارک همچنین یکی از مدرن ترین پارکهای آبی خاورمیانه به شمار می رد. تجربه تفریحات هیجانانگیز در شهربازی مدرن استانبول یکی از بهترین انتخاب هاست.
تماشای نمایشهای سنتی و مدرن: استانبول شهر هنر و فرهنگ است. از گرافیتی دیوارها، گروههای موسیقی و نمایش خیابانی گرفته تا تماشای رقص سماع در خانقاههای این شهر، علاقمندان به این نوع تفریحات را هیجان زده میکند.
دوستداران تجربه طعمها:
استانبول بهشت غذاهای لذیذ و متنوع است. از کباب و دلمه تا باقلوا و شیرینیهای سنتی. اگر علاقمند به خوراکیهای متوع هستید حتماً این موارد را در استانبول تجربه کنید.
غذاهای سنتی:
کباب: کباب ترکیهای استانبول واقعاً کباب ترکی است و طعم و مزهای دارند که فراموش نمیکنید.
دلمه: دلمه برگ مو، دلمه فلفل، دلمه بادمجان، بهترین انتخاب برای هر وعدهای است.
منهمن: املتی لذیذ و مشهور در استانبول که حتماً باید مزه اش را امتحان کنید.
شیرینیها:
باقلوا: شیرینی محبوب و خوشمزه ترکی
کنافه: شیرینی پنیر با شربت مخصوص
لوکوم: شیرینیهای ژلهای با طعمهای مختلف
اینها تنها بخشی از گنجینه تفریحات و سرگرمیهای متنوع استانبول است. در واقع استانبول گنجینهای است که باید خودتان آن را کشف و از تماشای آن لذت ببرید.
بلیط هواپیما استانبول
بلیط هواپیما استانبول بسیار پرطرفدار است و شما میتوانید از شهرهای مختلف ایران مانند تبریز، مشهد و تهران با تهیه بلیط هواپیما استانبول به این شهر پرواز کنید.
توجه داشته باشید که قیمت بلیط هواپیما استانبول همیشه ثابت نیست و با توجه به زمان سفر و نیز نوع بلیط بالا و پایین میشود. در تعطیلات مختلف و زمانی که درخواست برای بلیط استانبول بالاست، قیمت بلیط در بالاترین سطح خود قرار دارد و به همین نسبت در فصل زمستان وزمان کم بودن مسافران قیمت بلیط کاهش پیدا میکند. برای خرید بلیط هواپیما حتماً به چند نکته توجه کنید.
بلیط سیستمی استانبول را حتماً از شرکتها و آژانسهای معتبر تهیه کنید. در حال حاضر میتوانید بصورت آنلاین بلیط پرواز استانبول را براحتی تهیه نمایید.
بلیط چارتری استانبول قیمت کمتری دارد، اما توجه داشته باشید که معمولاً هنگام استفاده از این بلیطها نمیتوانید بار چندانی با خود حمل کنید و همچنین این بلیطها قابلیت کنسلی ندارند.
بلیط لحظه آخری استانبول گزینه جذابی است که معمولاً قیمت پایینتری نسبت به بقیه بلیطها دارد. برای استفاده از این نوع بلیط باید با چمدان بسته منتظر پیدا شدن بلیط باشید و برنامه ریزی سفرتان شناور خواهد بود.
هتلهای استانبول
قبل از اینکه خود را به استانبول برسانید باید به فکر جایی برای اقامت خود باشید. بدون شک معمولترین گزینه استفاده از هتلهای مختلف در این شهر است. از آنجا که استانبول از نظر گردشگری شهر پررونق و شناخته شدهای است، کاملترین زیرساختهای صنعت گردشگری از جمله هتلهای خوب و با کیفیت در آن به وفور یافت میشود. شما میتوانید با توجه به سلیقه و بودجه تان از هتلهای لاکچری و پنج ستاره تا هتلهای اقتصادی را در استانبول رزرو کنید. قیمت هتل استانبول نیز مانند قیمت بلیط ثابت نیست و با توجه به حجم درخواستها کم و زیاد میشود. در زمان انتخاب و رزرو هتل در استانبول به چند نکته توجه کنید.
حتماً هتل خود را از سایت و آژانس معتبری رزرو کنید.
قبل از رزرو هتل نظرات مسافران قبلی آن هتل را مطالعه کنید و به تبلیغات هتل اکتفا نکنید.
حتماً به آدرس هتل خود دقت کنید. دسترسی هتل یکی از مهمترین نکات در انتخاب هتل است. اگر قصد شما خرید است سعی کنید هتلی انتخاب کنید که به مراکز خرید و تفریح مورد نظرتان نزدیک باشد. با توجه به گران بودن هزینه حمل و نقل در استانبول، بویژه کرایه تاکسی انتخاب یک هتل خوب با دسترسی مناسب میتواند در کاهش هزینههای سفر و صرفه جویی در وقت بسیار کمک کننده باشد.
تورهای استانبول
استفاده از تور استانبول در سفر به این شهر میتواند در زمانبندی بهتر سفر و مدیریت هزینهها بسیار موثر باشد. بویژه اگر تور استانبول را از آژانسهای معتبر و دارای تجربه در این حوزه تهیه کنید. سه کلیک یکی از آژانسهای فعال و با سابقه درخشان سی ساله در صنعت گردشگری است که بهترین تورهای استانبول را ارائه میدهد. در سایت سه کلیک میتوانید علاوه بر انتخاب تورهای متنوع و با کیفیت، با استفاده از گزینههای متنوع، سفر خود را به استانبول برنامه ریزی کنید. خرید بلیط هواپیما استانبول، رزرو هتل استانبول و همچنین تورهای پنج ستاره استانبول از خدماتی است که میتوانید با استفاد از آن در سایت سه کلیک سفری با کیفیت و متفاوت را به استانبول تجربه کنید.
هر آنچه تاکنون درباره سفر به استانبول گفته شد، یکی از هزار نکتهای است که میتواند در داشتن سفری لذتبخش و به یادماندنی به این شهر محبوب موثر باشد. بعنوان سخن پایانی در نظر داشته باشید که سلیقه و انتخاب شما در سفر هرچه باشد، مطمئن باشید از انتخاب استانبول بعنوان مقصد همیشه خوشحال خواهید بود.
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