ارتقای رتبه هیأت اسکواش البرز از ۲۳ به ۸ در کشور

نسرین نیکنام در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: پایان سال گذشته، رتبه هیأت اسکواش استان البرز در کشور ۲۳ بود اما نیم سال اول سال جاری، این هیأت در جایگاه هشتم کشور قرار گرفت، این در حالی است که با رتبه هفتم فقط چهار تک امتیاز اختلاف دارد؛ این ارتقای رتبه نشان دهنده عملکرد و خروجی خوب هیأت اسکواش استان البرز است.

وی با اشاره به اقدامات و فعالیت‌های این هیأت در دهه مبارک فجر از برگزاری دوره مربیگری عمومی اسکواش با تدریس نسیم نیکنام و دوره مربیگری سطح یک ملی با تدریس محمدحسین جعفری، سرمربی تیم‌های ملی اسکواش خبر داد و عنوان کرد: دوره داوری عمومی نیز از تاریخ ۲۵ تا ۲۷ بهمن ماه در استان البرز برگزار می‌شود.

رئیس هیأت اسکواش استان البرز برگزاری مسابقات دهه فجر در رده سنی پیشکسوتان بالای ۳۵ سال در دو بخش آقایان و بانوان، جشنواره کودک اسکواشی برای رده سنی مهد کودک و پیش دبستانی و نیز بزرگترین جشن اسکواش با شعار «هر خانواده، یک تیم اسکواش» به صورت خانوادگی در کورت پارک چمران را از دیگر اقدامات این هیأت برشمرد.

نیکنام با اشاره به برگزاری مجمع سالیانه این هیأت با حضور رئیس فدراسیون و نیز مسابقات سطح بی آقایان و بانوان به صورت مجزا بیان کرد: جشنواره استعدادیابی نیز با هدف غربالگری مجدد مستعدان منتخب کمتر از ۹ و ۱۱ سال به همت کمیته استعدادیابی استان البرز برگزار شد و با توجه به برنامه ریزی این کمیته، اکنون در مرحله استعداد پروری هستیم.

وی از اعزام یک نماینده خانم و یک نماینده آقا از استان البرز جهت حضور در دوره استعدادیابی فدراسیون اسکواش و نیز اعزام سه نماینده از این هیأت به دوره‌ای در اداره کل ورزش و جوانان استان البرز تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: اواخر سال جاری، مراسم تقدیر و تجلیل از مدال آوران و قهرمانان البرزی و مسؤولین هیأت اسکواش برگزار می‌شود.