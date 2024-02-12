اعزام کاروان «رهسپاران عصر ظهور» به مشهد مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهرویه با بیان اینکه طرح توانمندسازی محلات محروم با همکاری کمیته امداد، سازمان بهزیستی، هلال احمر و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و برخی دیگر از سازمان‌ها در حال اجرا است، گفت: کمیته امداد در خانه‌های امداد به عنوان هماهنگ کننده امور اقدام می‌کند و همه سازمان‌ها و نهادهای عضو این طرح با هم کمک می‌کنند و در این هم افزایی با کمک مردم، خیران و معتمدان اقدامات لازم برای توانمندی نیازمندان محلات انجام می‌شود.

وی افزود: در همین راستا امروز دوشنبه ۲۳ بهمن با هدف تقویت روحیه وفاق و همدلی در میان فعالان اجتماعی و دست اندرکاران شبکه‌های نیکوکاری ۸۸ نفر از بانوان فعال در خانه‌های امداد به سفر چهارروزه مشهد مقدس اعزام شدند.

دهرویه ادامه داد: زیارت بارگاه علی بن موسی الرضا (ع) و برگزاری دوره‌های آموزشی برای بانوان فعال در خانه‌های امداد از جمله برنامه‌های این سفر زیارتی است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران با بیان اینکه هم اکنون ۷۲ خانه امداد در قالب طرح توانمندسازی محلات کم تربرخوردار ۲۰۲۰ در استان تهران با هماهنگی کمیته امداد استان تهران فعالیت می‌کنند؛ عنوان کرد: عوامل اجرایی خانه‌های امداد ضمن شناسایی مشکلات و انتقال به نهادهای مسؤول و دستگاه‌های اجرایی، در رفع مسائل و چالش‌های محله مشارکت می‌کنند.