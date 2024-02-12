به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علیزاده در پاسخ به اظهارات مدیرعامل شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو دیزل با محوریت تحویل اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت، با بیان اینکه موضوعی اخیراً در رسانه‌ها در خصوص واردات اتوبوس مطرح شده است، افزود: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید داخلی با تولیدکنندگان قرارداد بستیم.

وی با اشاره به انعقاد قرارداد خرید دو هزار و ۵۰۰ دستگاه با تولیدکنندگان داخلی و دو هزار و ۵۰۰ دستگاه با چینی‌ها، یادآور شد: اولویت اول ما تولیدکنندگان داخلی هستند؛ بیش از ۱۰ سال است که خرید خاصی در این حوزه انجام نگرفته است.

علیزاده افزود: در حال حاضر و در تیرماه سال جاری قرارداد سه هزار و ۴۰ دستگاه بسته شد که ۵۰۹ دستگاه به دلیل عدم توانمندی بخش خصوصی فسخ شد و تا امروز هیچ اتوبوسی به ما داده نشده است.

مردم ما نمی‌توانند ۳ سال صبر کنند تا اتوبوس‌های داخلی وارد ناوگان شود

وی همچنین تصریح کرد: با توجه به اینکه پرداخت‌ها انجام شده است، مردم ما نمی‌توانند ۳ سال صبر کنند تا اتوبوس‌های داخلی در سه سال آینده وارد ناوگان شود. علت قرارداد شهردار تهران با چینی‌ها این بود که طبق مفاد این قرارداد بعد از ۶ ماه ۲ الی ۳ هزار دستگاه وارد ناوگان می‌شود که اتفاق بزرگی است. ما قراردادهای شفافی با تولیدکنندگان داخلی بستیم اما در کنار آن نمی‌توانیم به نیاز مردم بی توجه باشیم.

علیزاده با بیان اینکه هزار و ۷۰۰ اتوبوس فعال در تهران در بدو مدیریت ششم شهری وجود داشت، خاطرنشان کرد: امروز سه هزار و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس شاغل جاری داریم. به جای اینکه مردم ۳۰ دقیقه در ایستگاه‌ها منتظر بمانند نیاز به یک اقدام جهادی داریم تا ناوگان جانی دوباره بگیرد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران با بیان اینکه در سطح کشور هزار و ۳۰۰ شهرداری وجود دارد، یادآور شد: آن شهرها هم ناوگان اتوبوسرانی و نیاز به اتوبوس دارند و شرکت ایران‌خودرو دیزل می‌خواهد تمام این موارد را پوشش دهد.

تولید هزار دستگاه اتوبوس در ایران خودرو دیزل کفاف نیاز تهران را نمی‌دهد

وی افزود: کلان‌شهر تهران حداقل ۹ هزار دستگاه می‌خواهد و تولید هزار دستگاه تولیدی این شرکت کفاف ما را نمی‌دهد. بیش از ۱۰ سال است که خط تولید شرکت‌های داخلی خوابیده است. تمام هم و غم مدیریت شهری توسعه حمل و نقل عمومی است؛ به طوری که شورای شهر تهران برای سال جاری و آینده بیش از ۵۰ درصد بودجه را به مجموعه حمل و نقل اختصاص داده است.

علیزاده با بیان اینکه ما خودمان و مردم را نباید معطل تولید داخل کنیم، تصریح کرد: بنده طی بازدید از خطوط ۴۵ دقیقه در ایستگاه ایستادم. این به دلیل ضعف و عدم نوسازی ناوگان ماست. باید به هر طریقی که شده اتوبوس وارد ناوگان شود تا شکاف ۱۰ ساله را بپوشانیم. تولید داخل نمی‌تواند این مسائل را حل کند.

وی با اعلام اینکه در دوره سه ساله اخیر ۶۵۹ دستگاه از ایران‌خودرو اتوبوس گرفتیم، یادآور شد: این تعداد اتوبوس مشکلی از مشکلات ما را کم نکرد.

بانک‌های کشور هم تولیدکنندگان را حمایت نمی‌کنند، چراکه می‌دانند این شرکت‌ها ظرفیت تولید را ندارند

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران تأکید کرد: شهردار تهران به محض تحویل مدیریت شهری قرارداد ۱۷۵ دستگاه اتوبوس را با ایران‌خودرو منعقد کرد که ۱۷۰ اتوبوس تحویل داده شد و مدل مالی آن نقد و غیر نقد بود. ۵۰۰ میلیارد نقدی پرداخت شد و الباقی به صورت ملک تحویل کارگزار شد.

وی با اعلام اینکه ما شرکت عقاب، اسنا، مپنا و پارسیان موتور را برای عقد قرارداد فرا خواندیم، یادآور شد: مدل مالی ما برای این قراردادها به صورت ۲۵ درصد نقد، ۲۵ درصد غیر نقد و ۵۰ درصد تسهیلات بود. این موضوع را با ایران‌خودرو نیز مطرح کردیم که گفتند ما فقط نقد کار می‌کنیم.

علیزاده همچنین تصریح کرد: ما اول دستمان را به سمت تولید داخل دراز کردیم؛ نکته اصلی این است که بانک‌های کشور هم تولیدکنندگان را حمایت نمی‌کنند، چراکه می‌دانند این شرکت‌ها ظرفیت تولید را ندارند.

علیزاده با بیان اینکه مدل قرارداد خارجی ابتکار شهردار تهران است، تصریح کرد: ما در این مدل ۲۰ درصد نقد و ۸۰ درصد به صورت فاینانس پرداخت می‌کنیم. تمام مجموعه شهرداری پای کار آمده تا بتواند این نقدینگی را برای ورود اتوبوس هزینه کند.

وی ادامه داد: غیر ممکن است این مدل که برای چینی‌ها تعریف شده، برای تولیدکنندگان داخلی جوابگو باشد. اگر امسال این قرارداد را نمی‌بستیم این عدد بیشتر می‌شد؛ کمااینکه اواخر سال ۱۴۰۰ تعداد ۴۰ دستگاه از شرکت عقاب گرفتیم که هر کدام ۵ میلیارد تومان ارزش مالی داشت.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران با بیان اینکه چینی‌ها وعده دادند تا شهریورماه این عدد را محقق کنند، خاطرنشان کرد: تعداد اتوبوس‌های این قرارداد دو هزار و ۵۰۰ دستگاه تا شهریور سال آینده است و ۸۰ درصد فاینانس آن سود زیر ۵ درصد دارد و طی چند سال آینده پرداخت خواهد شد.

کیفیت تولید در ایران خودرو دیزل نامطلوب است

علیزاده با بیان اینکه در دو شرکتی که اتوبوس به ما می‌دهند کیفیت‌ها خیلی متفاوت است، یادآور شد: در کیفیت خودرو مردم برای ما اهمیت دارند. بارها مقام معظم رهبری فرمودند در حوزه صنعت خودرو تولید خوب نیست. این نارضایتی مردم به حق است. در حال حاضر کیفیت اتوبوس هم همین است و کیفیت تولید در ایران خودرو دیزل نامطلوب است.

وی ادامه داد: ۵۰ درصد اتوبوس‌هایی که در این دوره از ایران‌خودرو تحویل گرفتیم خوابیده است. بارها هم مکاتبات متعددی با نهادهای مختلف داشتیم ولی پاسخی نگرفتیم.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران تأکید کرد: ما در خصوص ۴۴ مورد اصلاحی در اتوبوس‌های ایران‌خودرو نامه ارسال کردیم؛ از جمله شیشه‌های جلو و عقب اتوبوس که می‌شکند.

ورود دادستانی به مسئله نقص در مینی‌بوس‌های ایران‌خودرو

وی افزود: ما نزدیک به ۱۳۰ مینی‌بوس گرفتیم که تمام این دستگاه‌ها را جمع‌آوری کردیم. دادستان نیز به این مسئله ورود و ایران‌خودرو را مکلف کرد تا این مسائل را حل کند. ۲۲ مورد اصلاحی هم مربوط به مینی بوس‌هاست و تلاش ما این است تا مردم ما با خیال راحت رفت و آمد داشته باشند.

علیزاده با بیان اینکه از جهت بی‌کیفیت بودن اتوبوس‌ها در سال جاری جلسات متعددی با ایران‌خودرو داشتیم و در نهایت دست به دامن دستگاه قوا شدیم، گفت: یک سری موارد به خط تولید برمی‌گردد؛ این ۴۴ مورد اقدامات اصلاحی در اسنا و عقاب وجود ندارد و باید توسط ایران‌خودرو دیزل مورد توجه قرار بگیرد. در تولید داخل مباحث فنی و قیمتی با چین متفاوت است. قیمت اتوبوس داخلی بین ۲۵ تا ۴۰ درصد قیمت از قیمت اتوبوس چینی بالاتر است.

وی اعلام کرد: در قرارداد دو هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس با چینی‌ها قیمت هر دستگاه ۲۲۰ هزار یورو اما در قرارداد با ایران‌خودرو دیزل ۲۹۰ هزار یورو است.

علیزاده با اعلام اینکه ما اتوبوس برقی ایران‌خودرو دیزل را بررسی کردیم و مشخص شد که پیمایش آن از خودروی چینی کمتر است، یادآور شد: عمده موضوع اتوبوس برقی باتری و پیمایش است که برای ایران‌خودرو هر باتری بیشتر از ۱۷۰ کیلومتر پیمایش ندارد. ما چطور باید خودرویی با کیفیت کمتر با قیمت بالاتر خریداری کنیم؟ همین امروز به شهرداری کرج مراجعه کنید؛ ۴۰ دستگاه اتوبوس تحویل داده شده به آنها را تست کنید تا کیفیت را بسنجید.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران با بیان اینکه تست اتوبوس‌های برقی در خطوط یک و ۴ اتوبوس تندرو انجام و مشاهده شد که اتوبوس‌های برقی ایران‌خودرو بیش از ۱۷۰ کیلومتر را طی نکرده اند، گفت: نکته دیگر اینکه ما با مپنا قرارداد اتوبوس برقی داریم؛ مپنا ماهیانه ۱۰ اتوبوس می‌خواهد به ما تحویل دهد؛ بنابراین موضوع فنی قیمت و زمان بندی برای ما اهمیت ویژه دارد. ما حسن نیت خود را ثابت کردیم.

وی با اعلام اینکه قرارداد سه هزار و ۴۰ دستگاه اتوبوس داخلی را بستیم که به دو هزار و ۵۰۰ دستگاه رسید، اظهار کرد: برای این تعداد باید ۷ سال صبر کنیم. اگر ظرفیت تولید داخلی مکفی بود وزیر صمت به سمت برقی‌سازی خارجی نمی‌رفتند.

علیزاده با اعلام اینکه مشخصات فنی مد نظر ما برای خرید اتوبوس بر مبنای مصوبات شورای عالی ترافیک است، تأکید کرد: در سایت ایران‌خودرو دیزل وزن اتوبوس‌های ۱۲ متری کنونی یک تا دو تن از مدل چینی بیشتر است و این خود باعث پیمایش کمتر می‌شود. در کاتالوگ ایران‌خودرو دیزل این اعداد ذکر شده است.

اساساً تولید کنندگان داخلی ما تولیدکننده نیستند

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران همچنین تصریح کرد: ما هر نکته‌ای بگوییم برای مردم اتوبوس نمی‌شود. اینکه بگوییم از مدل‌های اروپایی بهتر هستیم ملاک نیست. اساساً تولید کنندگان داخلی ما تولیدکننده نیستند بلکه مونتاژ می‌کنند؛ تولید با مونتاژ متفاوت است.

وی در پایان یادآور شد: ما در خصوص ملک هیچ مشکلی با ایران‌خودرو دیزل نداریم؛ آرا دستگاه قضا مبنی بر رد دادخواست ایران‌خودرو دیزل مشخص است. مردم بدانند فرق بین مدیریت انقلابی با مدیریت ادعایی این است که مدیریت شهری کنونی تلاش می‌کند تا پایان دوره ناوگان اتوبوسرانی را با ورود پنج هزار دستگاه توسعه بدهد.