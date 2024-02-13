به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کاراپرس، پیشرو در تولید دستگاههای روغن گیر و کره گیر، طیف وسیعی از محصولات با کیفیت و کارآمد را به افرادی که قصد شروع کسب و کار خود دارند، ارائه میدهد. محصولات کاراپرس برای مصارف صنعتی و کارگاهی طراحی شدهاند و با استفاده از تکنولوژی روز دنیا و قطعات با کیفیت، بهترین عملکرد را به شما ارائه میدهند.
گروه تولید کننده انواع دستگاههای صنعتی کاراپرس
گروه کاراپرس یک تیم با تجربه و متخصص در زمینه تولید و تأمین انواع دستگاههای روغنگیر با استفاده از روش پرس سرد است. این گروه با هدف تأمین نیازهای صنایع غذایی انواع دستگاههای روغن گیر و کره گیر و همچنین تمام قطعات تولیدی مورد نیاز را از کشورهای آلمان و اتریش وارد میکند.
محصولات این گروه تحت نام تجاری «Karapress» متنوعترین دستگاههای روغنگیری، آبگیری، ارده سازی و کره سازی را به صورت مدلهای اتوماتیک و دستی برای مصارف صنعتی، خانگی و کارگاهی در اختیار مشتریان قرار میدهد.
در کنار تضمین کیفیت بالا و قیمت مناسب، کاراپرس از خدمات پس از فروش قوی و تنوع محصولات برخوردار است. با توجه به نیازهای مختلف مشتریان، این شرکت در کنار انواع دستگاههای روغنگیری، مشاورههای رایگان قبل از خرید برای اطمینان از تجربهای مطلوب را ارائه میدهد.
انواع دستگاههای صنعتی و کارگاهی کاراپرس
کاراپرس انواع دستگاههای صنعتی و کارگاهی از جمله دستگاه روغن گیری، کره گیر، آسیاب و… را به مشتریان ارائه میدهد که در ادامه به معرفی آنها میپردازیم.
دستگاه روغن گیری
دستگاه روغن گیری برای استخراج روغن از دانهها و میوههای روغنی مانند زیتون، کنجد و نارگیل استفاده میشود. این دستگاهها به دو دسته صنعتی و خانگی تقسیم میشوند.
دستگاههای روغن گیری صنعتی برای تولید روغن در مقادیر زیاد و برای مصارف تجاری یا صنعتی طراحی شدهاند. این دستگاهها معمولاً ظرفیت بالایی دارند و میتوانند در مدت زمان کوتاهی مقدار زیادی روغن تولید کنند. دستگاههای روغن گیری خانگی برای تولید روغن در مقادیر کم و برای مصارف خانگی طراحی شدهاند. این دستگاهها معمولاً ظرفیت پایینی دارند و برای استفاده در منزل مناسب هستند.
روشهای روغن گیری به دو دسته پرس سرد و پرس گرم تقسیم میشوند. در روش پرس سرد، روغن بدون استفاده از حرارت از دانهها استخراج میشود. این روش روغن باکیفیتتر و سالمتری تولید میکند. در مقابل روش پرس گرم، روغن با استفاده از حرارت از دانهها استخراج میشود. این روش روغن ارزانتر و با کیفیت پایینتر تولید میکند.
انواع دستگاه روغن گیر کاراپرس
در ادامه به معرفی و بررسی برخی از دستگاههای روغن گیر کاراپرس میپردازیم.
دستگاه روغن گیری پرس سرد NF۸۰
دستگاه روغن گیری پرس سرد NF۸۰ کاراپرس با ظرفیت ۱ تا ۱۰ کیلوگرم در ساعت، انتخابی مناسب برای تجهیز کارگاه یا فروشگاه شما است. این دستگاه از نوع پرس سرد بوده و روغنی با کیفیت بالا و حفظ ارزش غذایی به شما ارائه میدهد.
دستگاه روغن کشی پرس سرد NF۶۰۰
دستگاه روغن گیری پرس سرد NF۶۰۰ کاراپرس یک دستگاه صنعتی با کیفیت و کارایی بالا است که برای استخراج روغن از انواع دانههای روغنی مناسب است. این دستگاه با استفاده از روش پرس سرد، روغن را بدون اعمال هیچ حرارتی استخراج میکند. این امر باعث میشود که روغن استخراج شده، خواص طبیعی خود را حفظ کند و ارزش غذایی آن بیشتر شود.
دستگاه روغن گیری پرس سرد NF۵۰۰
دستگاه روغن گیری پرس سرد NF۵۰۰ کاراپرس یک دستگاه صنعتی است که برای استخراج روغن از انواع دانههای روغنی از جمله کنجد، سیاه دانه، آفتابگردان، هسته انار، نارگیل و غیره استفاده میشود. این دستگاه از نوع پرس سرد است که روغن بدون حرارت از دانهها استخراج میکند، باعث حفظ خواص طبیعی روغن و ماندگاری طولانیتر آن میشود.
دستگاه روغن گیری پرس سرد NF۵۰۰ کاراپرس دارای موتوری با قدرت ۱.۵ کیلو وات است که ظرفیت روغن گیری آن ۲۰ کیلوگرم در ساعت است. این دستگاه از جنس استیل ضد زنگ ساخته شده است که باعث مقاومت در برابر خوردگی و زنگزدگی میشود.
دستگاه کره گیر
دستگاه کره گیر آجیل وسیلهای است که برای تهیه کره از آجیل استفاده میشود. این دستگاه آجیلها را تا زمانی که حالت خمیری پیدا کنند آسیاب میکند تا حالت نرم و یکدستی پیدا کنند. برخی از دستگاههای کره گیر آجیل همچنین دارای ویژگیهایی هستند که به شما امکان میدهد کره را با افزودنیهای مختلف مانند شکلات یا وانیل طعم دار کنید.
انواع دستگاه کره گیر کاراپرس
برخی از دستگاههای کره گیر موجود در کاراپرس عبارتاند از:
دستگاه کره گیری P۳۰
دستگاه کره گیری P۳۰ از کاراپرس، یک دستگاه کره گیر صنعتی برای تولید انبوه است. این دستگاه با موتور ۵۵۰ وات و موتور گیربکس با تیغههای سه بعدی، قابلیت تبدیل دانههای روغنی به کره را دارد. مزیتهای آن شامل کیفیت بالای کره تولید شده، حفظ خواص دانههای روغنی، سرعت و سهولت در تولید کره، قابلیت استفاده برای انواع دانههای روغنی و مناسب برای مصارف صنعتی و تجاری است. این دستگاه قادر به کره گیری از دانهها و آجیلهای مختلف مانند بادام زمینی، فندق، پسته، بادام درختی، نارگیل، آفتابگردان و کنجد است.
دستگاه کره گیری P۱
این دستگاه با موتور ۵۵۰ وات و موتور گیربکس ترکیه و ایتالیا، قابلیت تبدیل دانههای روغنی به کره را در سرعت و حجم بالا دارد. با ابعاد کوچک و وزن سبک، دستگاه کره گیری P۱ قابل استفاده در محیطهای مختلف از جمله عطاریها، فروشگاهها و صنایع غذایی است. این دستگاه توانایی تولید ۴۰ کیلو کره در ساعت را دارد و میتواند انواع دانهها از جمله کنجد، بادام زمینی، فندق و … را به کره تبدیل کند.
سخن آخر
کاراپرس، تولید کننده انواع دستگاههای روغن گیر و کره گیر صنعتی و کارگاهی است. برخی از محصولات کاراپرس از جمله دستگاههای روغنگیری، کرهگیری، آبگیری، و آسیاب با کیفیت بالا و تواناییهای متنوع موجود هستند. این دستگاهها از تکنولوژی روز دنیا و قطعات با کیفیت ساخته شدهاند. این دستگاهها به صنایع کمک میکنند تا حجم مورد نیاز روغن، کره و… را با سرعت بالا و در کمترین زمان ممکن تولید کنند.
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