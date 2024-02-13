سلامت زنان در نشست تهران بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای برگزاری سلسله نشستهای حوزه سلامت کشورهای عضو گروه ۵ (جمهوری عراق، افغانستان، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری تاجیکستان، جمهوری اسلامی ایران و ازبکستان به عنوان عضو ناظر) و سازمان جهانی بهداشت با هدف توسعه و ارتقای سلامت کشورهای منطقه، بیست و هشتمین نشست کشورهای عضو با عنوان «سلامت زنان و خانواده» با حضور وزرای بهداشت این کشورها طی روزهای ۲۴ تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ در تهران برگزار میشود.
بررسی آخرین وضعیت شاخصها، برنامهها و دستاوردهای سلامت زنان، بررسی مهمترین چالشها و تهدید کنندههای سلامت زنان در کشورهای عضو و بررسی مهمترین رویکردها و برنامههای آتی و چشم انداز سلامت زنان در سطح منطقه از اهداف اختصاصی این نشست خواهد بود.
محمدحسین نیکنام مدیرکل همکاریهای بینالملل وزارت بهداشت، در این نشست با بیان اینکه آموزههای دینی و روایات دین اسلام بر حمایت از مظلوم تاکید دارند، گفت: بر اساس احادیث امام ششم شیعیان، هر کس برای کمک به دیگران گام بردارد پاداشی که دریافت میکند مانند یک مجاهد است. هنگامی که به فکر یاری رساندن به دیگران باشیم خداوند به ما یاری میرساند.
وی با اشاره به حوادث غزه، افزود: کسی که یک ظالم را یاری کند خود ظالم است. برخی کشورها از رژیم صهیونیستی حمایت میکنند و برخی نسبت به اقدامات جنایتکارانه این رژیم کودککش سکوت کردهاند.
نیکنام ادامه داد: ما باید به جای حمایت از نژاد و قومیت، از مظلوم حمایت کنیم.
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