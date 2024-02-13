تسویه مطالبات یک شرکت خودرویی در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رجبی در این خصوص اظهار کرد: در ماه‌های گذشته یک شرکت فعال در زمینه پیش فروش خودرو با تبلیغات وسیع در سطح شهر و رسانه‌ها با اقدامات متقلبانه وعده تحویل خودرو به نرخ کمتر از بازار را داده و سرمایه‌های مردم را جمع آوری کرده بود.

وی ادامه داد: بعد از اینکه شرکت توانایی تحویل خودرو و پرداخت مطالبات را نداشته با شکایت شکات، برای دو نفر از مدیران شرکت به اتهام کلاهبرداری و اخلال در نظم اقتصادی در دادسرای مرکز قزوین پرونده قضائی تشکیل گردیده و متهمین با قرار وثیقه ۱۵۰ میلیاردی روانه زندان شدند.

رجبی اضافه کرد: بعد از بررسی‌های صورت گرفته و تلاش مجموعه قضائی و توافق نامه‌ای که بین متهمین و مالباختگان منعقد گردید، مبلغ ۶۷ میلیارد تومان از سرمایه‌های ۲۵۶ نفر از طلبکارانی که پرونده قضائی تشکیل داده بودند پرداخت گردید و ۱۹۵ میلیارد تومان از بدهی مابقی افرادی که از متهمین شکایت نکرده بودند با توافق صورت گرفته و تحت نظارت بازپرس عودت داده شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین در پایان با بیان اینکه در مجموع مبلغ ۲۶۲ میلیارد تومان بابت مطالبات به سرمایه‌گذاران این شرکت عودت داده شده است، خاطر نشان کرد: فرایند پرداخت مطالبات ۱۰ نفر از مالباختگانی که حاضر به امضای توافق نامه نبوده و تمایلی به رضایت نداشتند، از طریق تشکیل پرونده قضائی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.