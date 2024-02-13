۷۰۰۰ مترمربع از عرصه های جنگلی نمک آبرود خسارت دید

مهرداد خزایی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتش سوزی عرصه‌های جنگلی نمک آبرود که از دیشب شروع شده بود، صبح امروز با تلاش نیروهای منابع طبیعی و یگان حفاظت اطفا و خاموش شد.

وی ادامه داد: در این حادثه بیش از هفت هزار مترمربع از عرصه‌های جنگلی به صورت سطحی آسیب دید.

وی سهل انگاری مسافران را دلیل وقوع حریق بیان کرد و با توجه به افزایش دمای هوا در روزهای جاری نسبت به وقوع حریق در عرصه‌های جنگلی هشدار داد و از مردم و مسافران خواست تا در صورت حضور در جنگل و عرصه‌های طبیعی موارد ایمنی را مدنظر قرار دهند.