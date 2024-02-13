استادان دانشگاه در مسائل سیاسی برای آحاد جامعه مرجعیت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامهطباطبایی، نشست تخصصی انتخابات در محورهای ششگانه «علل و عوامل روانشناختی، جامعه شناختی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی موثر بر مشارکت حداکثری»، «تبیین وظیفه، نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی»، «آسیبشناسی کارکرد مجلس شورای اسلامی»، «تبیین اهمیت اصل مشارکت و نقش آن در رفع آسیب ها و چالشهای روز جامعه»، «تفکیک قوا و انتخابات مجلس» و «شورای نگهبان و مجلس» به همت بسیج اساتید دانشگاه علامهطباطبایی با همکاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد.
دکتر عبدالله معتمدی، رییس دانشگاه علامهطباطبایی در این نشست گفت: در قبل از انقلاب انتخابات درستی نداشتیم و هر فردی را که خود انتخاب میکردند از صندوق بیرون میآوردند ولی بعد از انقلاب این قصه منتفی شد و نتیجه انتخابات مختلف براساس تصمیم مردم مشخص میشد.
وی با بیان اینکه شرایط امروز کشور ما عادی نیست و متفاوت است و ابرقدرت ها اجازه نمیدهند ما راحت باشیم، افزود: آنها روی رسانه و افکار عمومی تسلط دارند و به رسانهها جهت میدهند و تلاش میکنند ما گونهای دیگر فکر کنیم و درباره مدیران و نمایندگان انتخاب شده احساس ناکارآمدی کنیم.
رییس دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به مشکلات موجود، اظهار کرد: نظامی که قد کشیده و قد آن برای کشورهای دیگر در منطقه مشکل ایجاد کرده را نمی گذارند به این راحتی کارهای خود را پیش ببرد. در وجدان جمعی این مساله مطرح است که مردم انتخاب میکنند و هر کس از صندوق بیرون میآید انتخاب مردم است ولی مخالفان و دشمنان برعکس آن را القا میکنند و به دنبال دلسرد کردن و ناامید کردن مردم هستند که هر فردی را انتخاب کنید، اهمیتی ندارد.
وی با تاکید بر اینکه گفتوگو با دانشجویان و اطرافیان با ادبیات مناسب و و تحلیل مسائل و پیدا کردن راهکار بسیار ارزشمند است، افزود: امیدوارم در نشستهای علمی مختلف بتوان دیدگاهها و نقطه نظرات برجستهای را استخراج کرد و آنها را منتشر کرد تا قابل استفاده همگان باشد.
معتمدی با اشاره به نظرسنجیهای انجام شده درخصوص میزان تاثیر مرجعیت در جامعه، گفت: بر اساس یک نظرسنجی بالاترین مرجعیت جامعه برای مسائل سیاسی و انتخابات نمایندگان، «روحانیون، خانواده و استادان دانشگاه» هستند و این نشان میدهد که استادان در دانشگاه برای آحاد جامعه مرجعیت دارند. امیدوارم با هدایت و کمک استادان دانشگاه شرایط حضور گستردهتری در انتخابات فراهم شود.
وی با بیان اینکه مخالفان به دنبال این هستند که رغبت و شور انتخاباتی را کم کنند، افزود: امیدوارم ما بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که این حس مسؤولیت در همه ما زنده شود و کمک کنیم که هم اطرافیان و دانشجویانمان از این شرایط استفاده کنیم و انتخابات پر شوری داشته باشیم و در کنار آن انتخاب اصلح را نیز مورد توجه قرار دهیم.
در بخش دیگری از این نشست دکتر ابوالقاسم فاتحی دهاقانی، رییس بسیج دانشگاه علامهطباطبایی نیز گفت: از ابتدای انقلاب تا کنون همه نهادهای حقوقی و قانونی کشور با انتخابات شکل گرفته است. انتخابات ستون فقرات مشارکت سیاسی مردم و نماد همبستگی ملی است. در انتخابات نهادهای مختلفی دخیل هستند.
وی ادامه داد: ما به عنوان عضو هیات علمی میتوانیم کار نهادهای سیاسی را نقد کنیم و به آنها پیشنهاد بدهیم. مهمترین مساله برای ما به عنوان استادان دانشگاه علامهطباطبایی این است که با تعهد و مسؤولیت اجتماعی بالا شاخص اصلی، مقام معظم رهبری بوده و هست.
فاتحی اظهار کرد: رهبری حکیم و مقتدر حرفشان این است که همه ما وظیفه داریم مردم را به شرکت حداکثری در انتخابات تشویق کنیم. ما باید نگاه علمی، عالمانه و فراجناحی داشته باشیم تا بتوانیم با آنهایی که مردم را برای عدم شرکت تشویق میکنند مقابله کنیم.
وی تاکید کرد: با وجود اینکه باید تفاوتها و سلیقهها را دید اما اصل و جریان انقلاب و نظام نیاید آسیب ببیند. ما معتقدیم که استادان سرمایههای علمی هستند و میتوانند روشنگری کنند و جریان اصلی که مشارکت حداکثری است را تقویت کنند.
دکتر مجید عباسی، رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی نیز گفت: ایران همیشه و در طول تاریخ مورد هجمه دشمنان قرار گرفته است و هر کدام تلاش میکردند در ایران نفوذ کنند. کشور ایران موقعیت ژئوپولتیک خاصی دارد به همین دلیل در زمانهای مختلف قسمتهایی از آن جدا شد و این کار مانع از آن شد تا ایران قوی وجود داشته باشد. اگر ایران با شرایط ژئوپولتیک، ذخایر و سرمایههای عظیمی که داشت، حفظ میشد ضمن تسلط بر منطقه، در جهان هم میتوانست حرفهای بسیاری برای گفتن داشته باشد.
وی با بیان اینکه ما همیشه در طول تاریخ مورد هجمه بودهایم، افزود: همیشه کسانی مورد هجمه و دشمنی و توطئه قرار میگیرند که مهم هستند. البته هجمهها بعد از جمهوری اسلامی شدیدتر شد چون نظامی شکل گرفت که سیاست آن نه شرقی و نه غربی است.
عباسی ادامه داد: برای نخستین بار در طول تاریخ چند هزار ساله ایران، نظامی شکل گرفت که دارای استقلال است. یکی از مظاهر این استقلال انتخابات است. بنابراین تلاش دشمن بر این است که با وارد کردن شبهه، اخبار جعلی و دروغهای متعدد، این انتخابات را تحت تاثیر قرار دهد و مردم را ناامید کند.
وی با بیان اینه راهکار حل مشکلات کشور، قهر با صندوق نیست بلکه برعکس، شرکت در انتخابات و تشکیل مجلس قوی است، افزود: وظیفه ما دانشگاهیان تبلیغات نیست بلکه ما موظفیم به جامعه آگاهیرسانی کنیم که شرکت یا عدم شرکت در انتخابات چه تبعاتی دارد.
رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامهطباطبایی گفت: در حوزه داخلی مجلس قوی یعنی قانونگذاری قوی، نظارت دقیقتر، اجرای دقیقتر قانون و مقبولیت و مشروعیت بیشتر در زمینه قانون؛ مجلس قوی میتواند دولت را کنترل کند. در حوزه بینالمللی نیز هر کجا مشارکت مردم وجود داشت، آمریکا و غرب عقبنشینی کردند.
دکتر سیدمحمد مهدیزاده، عضو هیات علم یدانشکده علوم ارتباطات در این نشست با مهم خواندن انتخابات پیش رو گفت: با وجود شکافهای اجتماعی که اتفاق افتاده است ما نیاز به یک همگرایی و وحدت ملی داریم و این انتخابات میتواند نمادی از وحدت و همگرایی ملی باشد، هم در برابر عمیقتر شدن شکافهای اجتماعی و هم با توجه به شرایط منطقهای و تهدیدهایی که متوجه کشور ما است. مشارکت حداکثری در انتخابات میتواند به عنوان یک پشتوانه ملی برای کشور و نظام باشد و تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.
وی تصریح کرد: مشارکت حداکثری در گرو یک رقابت جدی انتخاباتی است. مجموعهای از دیدگاهها، برنامهها و نقطه نظرات سیاسی میتواند از طرف مردم طالب و خریدار پیدا کند و مشارکت را گسترش دهد.
مهدیزاده با اشاره به انتقادهای مطرح شده درخصوص بررسی صلاحیتها، گفت: گرایشها و سلائقی که احساس میکنند در این فرایند مشارکت داده نشدهاند حرفشان این است که رقابت باید برابر باشد. اگر قرار است این انتخابات به عنوان نمادی از وحدت و همگرایی ملی و سبب کمکردن تهدیدهای بیرونی باشد باید امکان مشارکت افراد و سلائق مختلف در این انتخابات فراهم شود تا مشارکت حداکثری شکل گیرد.
وی افزود: با توجه به شرایط موجود، انتخابات دغدغه روز مردم نیست. مردم اگر حس کنند این انتخابات تغییری در معیشت آنها ایجاد میکند در آن شرکت میکنند. مهمترین مشکلی که در جامعه ما وجود دارد مشکل معیشتی و اقتصادی است و این مشکل ناشی از بحران ناکارآمدی است که در سیستم وجود دارد و مبنای تدوین برنامههای توسعه ما شده است. مردم باید احساس کنند که وقتی پای صندوق میروم و رای میدهم رویکردهای جدیدی که بتواند مسائل کشور را حل کند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامهطباطبایی گفت: نسل جوان به دنبال به رسمیت شناخته شدن و مطالبهگر است. باید این رویکردها در حوزه فرهنگ و اجتماع بیاید و به این مطالبات توجه شود و این نسل را به رسمیت شناخته شود. این نسل باید جذب شوند و خواستهها و مطالباتشان به صورت جدی دیده شود.
وی تاکید کرد: باید شرایطی ایجاد شود که همه مردم احساس کنند این کشور، این انقلاب و این نظام برای آنها است و میتوانند مشارکت و با رای خود تغییر ایجاد کنند و سیستمی را شکل دهند که کارآمدتر باشد تا مشکلات آنها را حل کند. این نکته مهمی است که همه مردم باید به رسمیت شناخته شوند.
دکتر قادر پریز، عضو هیات علمی دانشکده ادبیات فارسی و علوم اجتماعی نیز در این نشست گفت: ما به یک واقعیتی اعتقاد داریم که مجلس در راس امور است. بنابراین اگر چیزی در راس قرار گیرد مورد هجمه دشمنان قرار میگیرد تا مقبولیت و مشروعیت آن را که به مشارکت حداکثری وابسته است، دچار اختلال کنند.
وی افزود: وظیفه استادان دانشگاهها، سخنوران و کسانی که در حوزه علوم سیاسی، علوم شناختی و علوم اجتماعی حضور دارند این است که موضوع مجلس و اهمیت آن را یادآوری کنند تا همه مردم در سطوح مختلف علمی و فرهنگی آشنایی کاملی با این قضیه پیدا کنند.
پریز با اشاره به ماموریت های مجلس گفت: چهار ماموریت و راهبرد مهم رقابت سالم، سلامت انتخابات، امنیت و مشارکت حداکثری برای مجلس ترسیم شده است که با همدیگر رابطه منطقی دارند. اگر ما بتوانیم فضای رقابت سالم را حداقل در دانشگاه خودمان با دعوت از افراد مختلف برقرار کنیم و نتیجه این رقابتها و نشستها را منتشر کنیم تا مردم از این نظرات آگاه شوند، رقابت سالم شکل میگیرد. رقابت سالم به مشارکت حداکثری خواهد انجامید.
وی در ادامه با باین اینکه اکنون زمان آسیبشناسی و بیان اشکالات فنی و قانونی نیست، افزود: در حال حاضر موضوع امیدآفرینی و کمک به مشارکت حداکثری مهم است و مهم ترین بخشی که باید امید آفرینی کند، دانشگاه است. نقش نخبگانی استادان در دانشگاه ها و مساجد در ایجاد امید و استفاده از جهاد تبیین در جذب حداکثری، یکی از راهکارهایی است که میتواند مردم را پای صندوق بیاورد و مشارکت را گسترش دهد.
در ادامه نشست دکتر لیلا وصالی، عضو هیات علمی دانشکده علوم ارتباطات نیز به بیان عوامل فکری و واقعی که مانع از مشارکت حداکثری میشود، پرداخت و گفت: یک عامل نارضایتی فکری این است که افراد تصور میکنند که هیچ تنوعی در کاندیداها وجود ندارد و یک سری افراد یک دست و از پیش تعیین شده تایید صلاحیت شدهاند که نماینده فکری برای مردم و جامعه نیستند.
وی با اشاره به تعداد بالای کاندیداهای تایید صلاحیت شده، افزود: با توجه به این تعداد، هر مدلی که نگاه کنیم، امکانپذیر نیست که تنوع فکری وجود نداشته باشد.
وصالی به حضور متولدان ۸۴ در انتخابات اسفندماه اشاره و تاکید کرد: در نظر گرفتن ویژگیهای این نسل و اینکه چه موضوعات ارتباطی و رسانهای آنها را اقناع میکند و پای کار میآورد و چه چیزهایی مانع ذهنی آنها برای شرکت در انتخابات میشود بسیار مهم هستند.
وی گفت: حق رای یک موضوع ارزشمند برای ما و برای همه کشورها است. ما اگر بدانیم که جایگاه رایدهی کجا است و چه اثرگذاری میتواند داشته باشد از این حق به درستی استفاده میکنیم.
عضو هیات علمی دانشکده علوم ارتباطات با اشاره به موانع فکری که باعث می شود افراد تمایل کمتری به مشارکت پیدا کنند، اظهار کرد: اگر مردم زمانی ندانند چگونه باید تصمیم بگیرند و چگونه باید انتخاب کنند در انتخابات شرکت نمیکنند. بنابراین فهم گروههای مرجع فکری در جوامع مهم است،. پیدا کردن منبع معتبر برای هر پیام، ائتلاف و شناخت تکنیکهای انتقال پیام کمک میکند تا افراد آینده روشنتری برای انتخاب بهتر پیش روی خود داشته باشند.
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