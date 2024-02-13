به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مسکنی مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور در برنامه رونمایی از کتاب تغییرات سنی و سالخوردگی اظهار داشت: بنده انتظار دارم که مؤسسه راهبردی بازنشستگی بتواند نقشه راه صندوق را نه تنها بلکه دولت را در حوزه بازنشستگی و در حوزه سالمندی تهیه و تنظیم کند.

وی در خصوص مقایسه تطبیقی با سایر کشورها گفت: در کشورهای ژاپن یا کره صندوق‌های تکمیلی بازنشستگی وجود دارد یعنی هر فرد ژاپنی هم‌زمان عض ۲ تا ۴ صندوق است و به عبارتی فقط عضو یک صندوق نیست.

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور با اشاره به لزوم راهبردی جدید در حوزه بازنشستگی گفت: ما در ایران فقط صندوق بازنشستگی کشوری یا تأمین اجتماعی یا فولاد داریم ولی در ژاپن افراد می‌توانند در هر سه صندوق دیگر به غیر از صندوق اصلی پرداخت داشته باشند و از خدمات رفاهی آن استفاده کنند و حتی نرخ آن خدماتی که دریافت می‌کنند و میزان رضایتمندی بسیار متفاوت‌تر از جایی است که تک صندوقی اداره می‌شود.

مسکنی ادامه داد: این مؤسسه نقش جدی در تفکیک، احیا و حتی در احصاء روش‌های مختلفی که دنیا در حال اجرای آن است رو به رو می‌شود و کار را جلو می‌برد.

وی در پایان گفت: امیدواریم که بتوانیم کارنامه خوبی را در صندوق بازنشستگی ایجاد بکنیم همچنین امام با ۶۳ سالگی که ما به آن سن بازنشستگی می‌گوئیم توانستند انقلاب بزرگی را انجام بدهند و در کل سن بازنشستگی سن تمام شدن نیست بلکه سن استفاده از تجربیات است.