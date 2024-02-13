وزیر نیرو وارد سیستان و بلوچستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر محرابیان صبح امروز سه‌شنبه با استقبال رسمی محمد کرمی استاندار سیستان و بلوچستان و جمعی دیگر از مقامات و مسئولان استانی برای بازدید و بررسی آخرین وضعیت اجرایی طرح‌های آب و برق با اولویت طرح‌های تأمین آب اضطراری و کوتاه‌مدت از طریق فرودگاه بین‌المللی زاهدان وارد استان سیستان و بلوچستان شد.



بازدید از طرح‌های آبرسانی میان‌مدت و اضطراری سیستان و زاهدان از مهمترین برنامه‌های وزیر نیرو در این سفر یک روزه است.



محرابیان، در ادامه با سفر به منطقه سیستان، آخرین وضعیت ذخایر آبی چاه‌نیمه را نیز بررسی می‌کند.