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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۳۹

وزیر نیرو وارد سیستان و بلوچستان شد

وزیر نیرو وارد سیستان و بلوچستان شد

زاهدان- وزیر نیرو در هفتمین سفر خود به سیستان و بلوچستان، وارد زاهدان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر محرابیان صبح امروز سه‌شنبه با استقبال رسمی محمد کرمی استاندار سیستان و بلوچستان و جمعی دیگر از مقامات و مسئولان استانی برای بازدید و بررسی آخرین وضعیت اجرایی طرح‌های آب و برق با اولویت طرح‌های تأمین آب اضطراری و کوتاه‌مدت از طریق فرودگاه بین‌المللی زاهدان وارد استان سیستان و بلوچستان شد.

بازدید از طرح‌های آبرسانی میان‌مدت و اضطراری سیستان و زاهدان از مهمترین برنامه‌های وزیر نیرو در این سفر یک روزه است.

محرابیان، در ادامه با سفر به منطقه سیستان، آخرین وضعیت ذخایر آبی چاه‌نیمه را نیز بررسی می‌کند.

کد مطلب 6022984

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