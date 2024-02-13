شریان منحل و جریان تشکیل شد/ تلاش برای حضور حداکثری در انتخابات

محسن انصاری در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: سال هاست که گروه‌هایی به نام انقلابیون در مرکز کشور نسخه انتخابات را تجویز و با نگاه پدرخواندگی و از بالا به پایین، برای تمام استان‌ها تعیین تکلیف می‌کنند و در استان‌ها نیز عده‌ای به دلیل دست یابی به منفعت و جایگاه موردنظر خود، گوش به فرمان این گروه‌ها هستند.

وی ادامه داد: این افراد به دلیل اینکه وجهه استانی خود را داشته باشند، مجبور می‌شوند زیر مجموعه پایتخت فعالیت کرده تا حمایت تهران را در شهر خود کسب کنند، آن هم برای رسیدن به جریان قدرت و وصل بودن به بدنه. به همین دلیل یک پدرخواندگی عمیق در کشور ایجاد شده و فضای رقابت به حداقل رسیده است.

عضو شورای مرکزی شریان در استان البرز با اشاره به اینکه در این دوره باید به گونه‌ای به این موضوع پرداخته می‌شد که تهران برای کل کشور تعیین تکلیف نکند، ادامه داد: اخیراً شبکه ای به نام شریان با نگاه اجتماعی محور و ۱۰ شبکه تخصصی در کشور تشکیل شد. اعضای این شبکه معتقد بودند که کار اجتماعی می‌کنند و سیاسی نیستند.

انصاری افزود: اما در آستانه انتخابات این حزب را سیاسی ثبت کردند و مقرر شد در این زمینه فعالیت کنند. در استان‌ها نیز هیأت شورای مرکزی انتخاب، ثبت نام و رزومه‌ها را بررسی کردند که البرز نیز یکی از این استان‌ها بود. اعضای شریان می‌گفتند مهمترین کار ما شبکه سازی در راستای منویات مقام معظم رهبری و سیاست یکی از شاخه‌های مختصر کار ماست.

وی مطرح کرد: اعضای این شبکه در روزهای اول مدعی بودند که نگاه بالا به پایین ندارند و آمده‌اند تا با داماد چپانی و منفعت طلبی مقابله کنند، نگاه بالا به پایین را از بین ببرند و از ظرفیت مردمی در استان‌ها در جهت تقویت آنها استفاده کنند اما همان هفته اول بود که یک نفر را بدون رأی گیری، ثبت نام و بررسی رزومه وارد این شبکه کردند.

عضو شورای مرکزی شریان در استان البرز بیان کرد: ما از این آدم چپانی معترض شدیم اما کوتاه آمدیم. اندکی بعد خبر رسید که مدیر روابط عمومی شریان در استان البرز منصوب شده که این موضوع تعجب ما را برانگیخت که پس شورای مرکزی کجای این ماجراست؟ هفته پیش هم عضو ستاد انتخابات استان را منصوب کردند و با اعتراض ما مواجه شدند.

انصاری تصریح کرد: حرف ما این بود که آنها که می‌گفتند قصد دارند با منفعت طلبی مبارزه کنند، نگاه بالا به پایین ندارند و با داماد چپانی مقابله می‌کنند، چگونه در اوایل راه این گونه عوامل مورد نظر خود را چینش می‌کنند؟ به همین دلیل ۱۵ عضو شورای مرکزی و دبیرکل شریان در البرز استعفا دادیم و آن را منحل و بیانیه هم صادر کردیم.

عضو شورای مرکزی شریان در استان البرز خاطرنشان کرد: در صورتی که تمامی گروه‌ها، احزاب و نهادها به همین شیوه و مانند ما رفتار کرده و از زورگویی‌ها، آدم چپانی و حرف گوش کنی جلوگیری و با نگاه بالا به پایین مقابله کنند، احزاب به خوبی فعالیت می‌کنند، کار استان‌ها به درستی پیش می‌رود و انسان‌های شایسته هم انتخاب می‌شوند.

وی عنوان کرد: پس از این اتفاق دوستان بسیاری به ما مراجعه و درخواست کردند که در این دوره از انتخابات استان البرز، جریانی را به راه بیندازیم تا با ایجاد هم افزایی بین گروه‌های مردمی کف جامعه که دلسوخته هستند و سال‌ها ابزار بوده‌اند و هیچوقت از ظرفیت آنها به درستی استفاده نشده در حوزه انتخابات فعالیت کنیم.

انصاری افزود: در این راستا جریان مردمی یاوران انقلاب، با نام اختصار جریان، متشکل از حدود ۲۰ حزب و گروه و جریان در البرز راه اندازی و بنده در فضای انتخاباتی به عنوان دبیر جریان در البرز انتخاب شدم و مقرر شد همه در کنار یکدیگر در این حوزه کار کنیم. ۱۱ نفر نیز به عنوان اعضای ستاد انتخابات انتخاب شدند که بررسی رزومه کاندیداها و شاخصه‌ها را بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه این اعضا در نهایت مردم را به حضور حداکثری در انتخابات دعوت و کاندیداهای اصلح را به آنها معرفی می‌کنند، اظهار کرد: مجموعه جریان با ایجاد هم افزایی بین تمام نهادهای دارای مجوز آنها را دور یک میز جمع کرده تا در حوزه انتخابات پای کار باشند و فعالیت کنند. آنها مرام نامه جریان را نیز امضا کرده‌اند که امید است به اصول و بندهای آن پایبند باشند.

شایان ذکر است پس از برگزاری انتخابات، شورای مرکزی جریان در استان البرز تشکیل و اعضای هیأت رئیسه و هیأت مدیره و شورای سیاستگذاری انتخاب می‌شوند و یک کار تشکیلاتی عملیاتی در سطح استان انجام خواهد شد.