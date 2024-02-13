ایجاد مراکز آزمون استاندارد برای برگزاری امتحانات نهایی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن زارعی درباره جزئیات چهارمین جلسه ستاد عالی آزمونهای وزارت آموزش و پرورش، افزود: پیگیری مصوبه هیأت وزیران در ارتباط با حمایت از برگزاری آزمونهای نهایی موضوع اصلی ستاد عالی آزمونها در این جلسه بود.
وی با اشاره به بندهای این مصوبه تصریح کرد: این مصوبه شامل ۹ بند از جمله تقویت ساختار و نیروی انسانی مرکز ارزشیابی و همچنین ادارات سنجش استانی و همچنین تعیین ردیف بودجه مستقل برای برگزاری آزمونها است.
عضو شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش در ادامه گفت: همچنین مقرر شده است تا سال ۱۴۰۷ مراکز آزمون استاندارد به منظور برگزاری آزمونهای تمام الکترونیک راهاندازی شوند.
وی با اشاره به فرآیندهای آزمونهای نهایی، اظهار داشت: اکنون بخشهایی از فرآیند برگزاری آزمونهای نهایی به صورت الکترونیک انجام میشود.
زارعی با اشاره به مسئله تأمین امنیت برگزاری آزمونهای نهایی، گفت: در راستای تأمین امنیت آزمونها، با پیگیری وزارت کشور، تاکید شده است با مدیریت شورای تامینهای استانی و شهرستانی این مسئله مهم مدیریت و حراست شود.
وی با اشاره به تأمین تجهیزات، تصریح نمود: تأمین زیرساختها و تجهیزات نیز با ابلاغ اعتباری به استانها دنبال میگردد.
رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش درباره آزمونهای شبه نهایی نیز گفت: برگزاری آزمونهای شبه نهایی تا زمانی که چارچوب مشخصی بر اساس اهداف کتب درسی طراحی نشده است، در استانها برگزار نخواهد شد.
وی در ادامه تصریح کرد: با طراحی چارچوب، طراحی آزمونها با مدیریت دبیرخانههای کشوری دروس و به صورت واحد با هدف آشنایی دانشآموزان با آزمونهای نهایی انجام میگیرد.
زارعی در پایان به مسئله بهرهبرداری از ظرفیت فضای مجازی به منظور آموزش عمومی اشاره و اظهار داشت: آموزش برای همه نیز در دستور کار است که در قالب فضای مجازی و توسط دبیران برتر کشور انجام خواهد شد.
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