جریمه ۸ میلیارد ریالی برای قاچاقچی سوخت در سیرجان

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان میری، گفت: پرونده حمل ۲۰ هزار لیتر گازوئیل به ارزش سه میلیارد و ۹۱۶ میلیون ریال خارج از ضوابط تعیینی دولت در شعبه بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان سیرجان رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت قاچاق، متخلف را به پرداخت هشت میلیارد و۸۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

میری، گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان سیرجان این محموله قاچاق را هنگام بازرسی از یک دستگاه کامیون کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.