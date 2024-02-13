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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۰۰

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان خبرداد؛

جریمه ۸ میلیارد ریالی برای قاچاقچی سوخت در سیرجان

جریمه ۸ میلیارد ریالی برای قاچاقچی سوخت در سیرجان

کرمان_مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان از جریمه بیش از هشت میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در شهرستان سیرجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان میری، گفت: پرونده حمل ۲۰ هزار لیتر گازوئیل به ارزش سه میلیارد و ۹۱۶ میلیون ریال خارج از ضوابط تعیینی دولت در شعبه بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان سیرجان رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت قاچاق، متخلف را به پرداخت هشت میلیارد و۸۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

میری، گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان سیرجان این محموله قاچاق را هنگام بازرسی از یک دستگاه کامیون کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد مطلب 6022993

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