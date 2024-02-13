انقلاب اسلامی امتداد مسیر مکتب امام حسین (ع) است

حجتالاسلام قاسم جعفرزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مکتب امام حسین (ع) به عنوان راه بیداری و عزتمندی، الگوی جوانان در تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی ایران است.
وی با تبریک سالروز ولادت حضرت امام حسین (ع) و روز پاسدار و نیز فرا رسیدن اعیاد شعبانیه، تصریح کرد: ماه شعبان به عنوان ماه پیامبر (ص)، ماه جشن و سرور امت اسلامی و اعیاد و مناسبات مذهبی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل به دوران زندگی امام حسین (ع) اشاره کرد و گفت: زندگانی امام حسین (ع) از تولد تا شهادت سراسر درس است چرا که آن حضرت معصومانه متولد شد، معصومانه زندگی کرد و مظلومانه به شهادت رسید.
حجتالاسلام جعفرزاده انقلاب اسلامی ایران را برگرفته از مکتب امام حسین (ع) عنوان کرد و افزود: همانگونه که امام حسین (ع) با خون خود و تقدیم یارانش اسلام را برای همیشه زنده کرد، ملت ایران نیز با قهرمانیهای خود در برابر تمام سلطهطلبان این حقیقت را ثابت کردند که دین اسلام و مکتب تشیع ذلت برنمیتابد.
وی شهدا را بزرگترین سرمایه معنوی و ارزشی انقلاب اسلامی عنوان کرد و ادامه داد: ما امروز به صیانت از اندیشه و تفکر رزمندگان و دلیرمردان عرصه جنگ و شهادت نیاز داریم و باید در این مسیر از اهداف اصلی حمایت کنیم.
حجتالاسلام جعفرزاده با یادآوری اینکه انقلاب اسلامی ایران یک نقطه روشن و حقیقی در پیمودن مسیر عزتمند مکتب امام حسین (ع) و عشق به ولایت است، خاطرنشان کرد: اگر امام حسین (ع) شهادت با آزادی را بر ذلت زندگی ترجیح داد به خاطر آن بود که هرگز نمیخواست در نظام اسلامی ملتی مسلمان و متدین جیرهخوار نظام غرب باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل با تقدیر از حضور پرشور مردم انقلابی و ولایتمدار استان اردبیل در راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن، این حماسه حضور را نشانگر وجود بصیرت و حس استکبارستیزی در آحاد جامعه عنوان کرد و گفت: آگاهی مردم و رهنمودهایی که مقام معظم رهبری دادهاند قطعاً موجب حماسهآفرینی مردم همچون راهپیمایی ۲۲ بهمن، در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ پای صندوقهای رأی خواهد بود.
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