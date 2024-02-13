به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام نظری در همایش بزرگ رأی اولیهای شهرستان خنداب، اظهار کرد: انتخابات یکی از نمادهای حاکمیت مردم در نظام سیاسی است.
وی جمهوری اسلامی را برخواسته از اراده مردم دانست و افزود: ملت ایران همواره از مسؤولان پیشی گرفتهاند که مصداق بازر آن راهپیمایی ۲۲ بهمن که باشکوهتر از سالهای گذشته برگزار شد.
رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: روحیه پرسشگری دانشآموزان گواه آن است که مطالبهگر و دغدغهمند سرنوشت کشور، استان و شهرستان خود هستند.
نظری در ادامه با اشاره به توطئههای مکرر دشمنان علیه نظام اسلامی به ویژه شایعهپراکنی و دروغپردازی در فضای مجازی، افزود: انتخابات پیش رو از مهمترین و حساسترین انتخاباتها در ۴۵ گذشته است چراکه دشمن تمام توان خود را بر روی آن متمرکز کرده است اما جوانان و نوجوانان به ویژه رأی اولیها به طور قطع صدای دشمن نخواهند شد و حضوری با شکوه و ماندگار را رقم میزنند.
رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی تأکید کرد: نسل جوان، آیندهسازان این کشور هستند و به طور حتم مشارکت رأی اولیها در انتخابات، پشتوانه اقتدار نظام و تضمینکننده پیشرفت ایران است.
دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری ۱۱ اسفندماه امسال برگزار میشود.
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