به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام نظری در همایش بزرگ رأی اولی‌های شهرستان خنداب، اظهار کرد: انتخابات یکی از نمادهای حاکمیت مردم در نظام سیاسی است.

وی جمهوری اسلامی را برخواسته از اراده مردم دانست و افزود: ملت ایران همواره از مسؤولان پیشی گرفته‌اند که مصداق بازر آن راهپیمایی ۲۲ بهمن که باشکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار شد.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: روحیه پرسشگری دانش‌آموزان گواه آن است که مطالبه‌گر و دغدغه‌مند سرنوشت کشور، استان و شهرستان خود هستند.

نظری در ادامه با اشاره به توطئه‌های مکرر دشمنان علیه نظام اسلامی به ویژه شایعه‌پراکنی و دروغ‌پردازی در فضای مجازی، افزود: انتخابات پیش رو از مهم‌ترین و حساس‌ترین انتخابات‌ها در ۴۵ گذشته است چراکه دشمن تمام توان خود را بر روی آن متمرکز کرده است اما جوانان و نوجوانان به ویژه رأی اولی‌ها به طور قطع صدای دشمن نخواهند شد و حضوری با شکوه و ماندگار را رقم می‌زنند.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی تأکید کرد: نسل جوان، آینده‌سازان این کشور هستند و به طور حتم مشارکت رأی اولی‌ها در انتخابات، پشتوانه اقتدار نظام و تضمین‌کننده پیشرفت ایران است.

دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری ۱۱ اسفندماه امسال برگزار می‌شود.