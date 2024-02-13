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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۱۰

خزعلی تاکید کرد؛

ارائه ۹۹ خدمت رایگان به مادران باردار

ارائه ۹۹ خدمت رایگان به مادران باردار

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، از ارائه ۹۹ خدمت رایگان به مادران باردار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی، روز سه شنبه در آئین افتتاحیه بیست‌وهشتمین اجلاس کشورهای گروه پنج که با موضوع سلامت زنان و خانواده در تهران برگزار می‌شود، گفت: سلامت زنان در خانواده موجب نشاط و شادابی می‌شود. مادر انتقال‌دهنده سلامت و آموزش‌دهنده سلامت در خانواده است و ضرورت دارد که این مسئله به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: مسئله بیمه در سال‌های اخیر فراگیری بیشتری داشته و به صورت خاص شامل مادران و به ویژه مادران باردار تا پایان دوره شیردهی و فرزندان آنها تا پایان ۵ سال اول زندگی و همچنین بیمه درمان ناباروری شده است.

خزعلی تاکید کرد: از وزارت بهداشت تشکر می‌کنیم که پوشش بیمه ناباروری را به صورت صد درصدی و با گره زدن به مجوزها در دستور کار قرار داده است. ما ۹۹ خدمت رایگان به مادران باردار داریم و ارائه مشاوره‌های تلفنی به زنان و مادران موجب حفظ سلامت مادران و نوزادان شده است. همچنین فعالیت‌های متعددی برای کودکان، نوزادان و مادران باردار در نظر گرفته شده و پایش‌هایی نیز برای زنان در میانسالی به‌صورت پایش‌های میان‌دوره و سنجش سلامت افسردگی، بیماری‌های متعدد روانی و جسمی آنها انجام می‌شود.

وی از کاهش چشمگیر مرگ و میر مادران باردار به عنوان دیگر دستاورد ایران پس از انقلاب نام برد و افزود: این در حالی است که مرگ و میر نوزادان نیز کاهش یافته است.

خزعلی گفت: مهم‌ترین مطلبی که باید در یک نشست بین‌المللی مطرح شود، سلامت خانواده و جلوگیری از رواج خانواده‌های انحرافی و تعاریف انحرافی برای خانواده است. باید تلاش کنیم خانواده‌ها و محیط را نسبت به ویروسی که وارد کشورهای غربی شده و سلامت خانواده، سلامت جنسی و روانی آنها را به خطر انداخته واکسینه کنیم.

کد مطلب 6023047
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • سحر فلاح ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۹
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      پاسخ
      سلام من یک خانم باردار هستم و درآمد هم ندارم

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