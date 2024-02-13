ارائه ۹۹ خدمت رایگان به مادران باردار

به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی، روز سه شنبه در آئین افتتاحیه بیست‌وهشتمین اجلاس کشورهای گروه پنج که با موضوع سلامت زنان و خانواده در تهران برگزار می‌شود، گفت: سلامت زنان در خانواده موجب نشاط و شادابی می‌شود. مادر انتقال‌دهنده سلامت و آموزش‌دهنده سلامت در خانواده است و ضرورت دارد که این مسئله به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: مسئله بیمه در سال‌های اخیر فراگیری بیشتری داشته و به صورت خاص شامل مادران و به ویژه مادران باردار تا پایان دوره شیردهی و فرزندان آنها تا پایان ۵ سال اول زندگی و همچنین بیمه درمان ناباروری شده است.

خزعلی تاکید کرد: از وزارت بهداشت تشکر می‌کنیم که پوشش بیمه ناباروری را به صورت صد درصدی و با گره زدن به مجوزها در دستور کار قرار داده است. ما ۹۹ خدمت رایگان به مادران باردار داریم و ارائه مشاوره‌های تلفنی به زنان و مادران موجب حفظ سلامت مادران و نوزادان شده است. همچنین فعالیت‌های متعددی برای کودکان، نوزادان و مادران باردار در نظر گرفته شده و پایش‌هایی نیز برای زنان در میانسالی به‌صورت پایش‌های میان‌دوره و سنجش سلامت افسردگی، بیماری‌های متعدد روانی و جسمی آنها انجام می‌شود.

وی از کاهش چشمگیر مرگ و میر مادران باردار به عنوان دیگر دستاورد ایران پس از انقلاب نام برد و افزود: این در حالی است که مرگ و میر نوزادان نیز کاهش یافته است.

خزعلی گفت: مهم‌ترین مطلبی که باید در یک نشست بین‌المللی مطرح شود، سلامت خانواده و جلوگیری از رواج خانواده‌های انحرافی و تعاریف انحرافی برای خانواده است. باید تلاش کنیم خانواده‌ها و محیط را نسبت به ویروسی که وارد کشورهای غربی شده و سلامت خانواده، سلامت جنسی و روانی آنها را به خطر انداخته واکسینه کنیم.