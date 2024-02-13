۹۹۶ هزار و ۷۸ تردد خودرو در استان ثبت شد/ رشد ۱۶.۱ درصدی آمار

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پیمان جو پیش از ظهر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: بر اساس آمارهای احصا شده از تاریخ ۱۸ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ تردد خروج از استان ۱۵۵ هزار و ۸۴ وسیله نقلیه بود.

وی با بیان اینکه تعداد ۱۶۴ هزار و ۶۵۲ وسیله نقلیه روزانه در مدت زمان ۱۸ تا ۲۲ بهمن وارد استان شد، تصریح کرد: متوسط تردد ساعتی در این ایام در محورهای استان ۲۲۳ وسیله نقلیه در ساعت بود.

پیمان جو تصریح کرد: ترددها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۳ درصد افزایش داشت.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: بیشترین ورود خودرو به کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب از استان‌های فارس، خوزستان، تهران، اصفهان، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، مازندران و لرستان بود.

وی با اشاره به وضعیت تردد در محورهای استان در تعطیلات گذشته، افزود: در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۲ بهمن امسال شاهد تردد ۹۶۶ هزار و ۷۸ وسیله نقلیه در محورهای استان بودیم.

پیمان جو گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۱ درصد افزایش داشت.

پیمان جو اظهار کرد: مجموع میزان تردد در سطح جاده‌های استان در مدت مشابه پارسال «۱۸ تا ۲۲ بهمن» ۸۳۱ هزار و ۴۳۹ وسیله نقلیه بود.