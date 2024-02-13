به گزارش خبرنگار مهر، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم رونمایی از خدمات نوین و دستاوردهای ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری اظهار داشت: امروز در مجموعه شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی رونمایی از دستاوردهای بسیار خوبی انجام شد و ان‌شاالله نتایج مؤثری به همراه دارد.

وی با اشاره به برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن بیان داشت: از ملت رشید و قهرمان ایران به دلیل شرکت در یوم الله ۲۲ بهمن صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

مرتضوی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران مرجع تحول در نظامات سیاسی جهان است و تحولات بزرگی پس از آن در جهان رخ داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه امروز سالروز ولادت با سعادت حضرت اباعبدالله الحسین و امام سجاد و حضرت قمر بنی هاشم است، اظهارداشت: این روز و مزین است به روز پاسدار، که من این ایام را خدمت همگان به ویژه سپاهیان تبریک می‌گویم.

وی خاطرنشان کرد: صندوق بازنشستگی مرجع و پناهگاهی برای جامعه هدف است، انسان‌های توانند با سرپنجه تدبیر و تراوش قلم، خلاقیت و … سال‌ها تلاش کردند اکنون چشم امیدشان به صندوق‌های بازنشستگی است. در اغلب کشورها از مشکلات فراروی دولت‌ها صندوق‌های بازنشستگی است مخصوصاً در کشور ما، شوربختانه در سال پایانی دولت دوازدهم بدهی و مطالبات انباشته فراروی صندوق‌های بازنشستگی و دولت بود.

مرتضوی گفت: بودجه دهه ۹۰ را که بررسی کنیم می‌بینیم معدل سنوانی بودجه کشور ۲۰ تا ۲۵ درصد و سال پایانی دولت دوازدهم مجموعه بودجه ۱۲۶ درصد با افزایش همراه شد ولی علیرغم این مشکلات بیشتر بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: لذا در هفت ماهه‌ای که دولت سیزدهم تصدی کشور را عهده‌دار شد، با کسری شدید بودجه روبرو بود. در دو حوزه کسری بودجه ما گسترده‌تر بود که یک حوزه، صندوق‌های بازنشستگی بودند.

وی با اشاره به اینکه صندوق‌های کشوری و لشکری نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع داشت و در لایحه بودجه اساساً به صورت صوری پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته بود، گفت: این در حالی بود که اساساً صادرات نفتی و غیرنفتی‌مان با چالش جدی مواجه بود. در آن بازه زمانی، مجموعه صادرات نفت کمتر از ۴۰۰ هزار بشکه بود و هزینه‌های تعریف شده از قبل درآمد نفتی بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بود و حدود ۴۰۰ همت کسری صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری بود؛ علاوه بر آن بدهی‌های انباشته به صندوق تأمین اجتماعی نیز قریب به ۵۰۰ همت محاسبه می‌شود.

سالانه ۲۶۰ هزار میلیارد تومان باید بابت حقوق و مستمری و بیمه پرداخت می‌شود

مرتضوی اعلام کرد: بدهی صندوق تأمین اجتماعی به بانک‌های عامل نیز این صندوق را تبدیل به ابر بدهکار بانکی کرده بود، اما با روی کار آمدن دولت بخشی از منابع مسدود شده آزاد و صادرات غیرنفتی افزایش یافت. همچنین میزان صادرات نفتی و محصولات پتروشیمی رو به افزایش رفت. اکنون تقریباً یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌شود؛ اگرچه با دشواری، اما منابع آن برمی‌گردد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: گاهی اوقات در مواجهه با بازنشستگان کشوری و سایر بازنشستگان گفته می‌شود که در بودجه ۱۴۰۰ موضوع همسان سازی را برای ما پیش بینی کردند و چرا عملیاتی نمی‌شود، باید در پاسخ عرض کنم که به فضل الهی بخش قابل توجهی در صندوق بازنشستگی کشوری از جمله همسان‌سازی پرسنل وزارت بهداشت و طرح رتبه بندی معلمان بازنشسته انجام و تا پایان سال محقق خواهد شد.

وزیر کار گفت: سالانه ۶۰ همت بابت بیمه تکمیلی و حقوق بازنشستگان پرداخت می‌شود و حلقه مفقوده این است که بهره وری را نتوانسته ایم افزایش دهیم.

مرتضوی بیان داشت: امروز باید صدای استقلال اقتصادی را در صندوق بازنشستگی کشوری سر می‌دادیم و حال آنکه همه تلاش این است که معدل آن بین ۱۹ تا ۲۱ همت سود سال ۱۴۰۱ است که بابت حقوق بازنشستگان پرداخت می‌شود. سالانه ۲۶۰ هزار میلیارد تومان باید بابت حقوق و مستمری و بیمه پرداخت می‌شود. ما نتوانستیم بهره وری را افزایش دهیم و شاید بخشی از منابع هم در حوزه ضریب پشتیبانی دریافت و پرداخت شود.