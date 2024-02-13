به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی غفوری صبح سه شنبه در نشست صمیمی با هنرمندان این شهرستان ضمن تاکید بر ارتباط با اقشار مختلف جامعه، تصریح کرد: با همراهی دستگاه‌های اجرایی و به ویژه شورای اسلامی شهر و شهرداری‌ها تلاش کرده‌ایم با ارج نهادن به گروه‌های مردمی و تخصصی، باب جدیدی از کار مشترک و تقویت هم افزایی در پیشبرد اهداف باز کنیم.

وی افزود: جامعه هنری شهرستان البرز دارای ظرفیت‌های فرهنگی بسیار درخشانی است، انتظار می‌رود در این قشر نیز ساختارسازی هدفمند صورت بگیرد و تجلیل در سطوح مختلف با نگرش تخصصی، جزو برنامه‌های جاری شهرستان باشد.

فرماندار البرز اظهار کرد: ارتباط دستگاه‌های تخصصی و متولی فرهنگ با بدنه جامعه هدف هنری یکی از مطالبات به حق هنرمندان در شهرستان است، بنابراین رویکرد عدالت محور در تقسیم‌بندی ظرفیت‌ها و پرورش استعدادها نکته‌ای است که باید دستگاه‌های استانی به آن توجه داشته باشند.

وی تاکید کرد: قبل از تشکیل این جلسه، نسبت به رویکرد انتقادی جامعه هنری اطلاع داشتیم، عدم اهتمام مدیران در شنیدن مطالبات و خواسته‌های هنرمندان طی سال‌های گذشته این فضای انتقادی را ایجاد کرده است اما هم اکنون در دولت سیزدهم با توجه به اهمیت موضوع، بر تشکیل این جلسه اصرار و بر استمرار آن به صورت هدفمند، تأکید داریم.

غفوری در خصوص منابع مالی مورد استفاده هنرمندان بیان کرد: راهکارها و سیاست‌های اقتصاد هنری و کسب درآمد پایدار، باید با تشکیل کارگروه‌ها و نشست‌های انجمن‌ها و همچنین استفاده از تجربیات خود هنرمندان احصا شود؛ توصیه می‌شود در این حوزه، مانند تجربیات موفقی که شهرستان در حوزه‌های صنعتی و قرآنی کسب کرده است و همچنین با توجه به ظرفیت‌های انسانی شهرستان البرز، هیئت اندیشه ورز هنرمندان تشکیل شود.

وی یادآور شد: هیئت اندیشه ورز نسبت به موضوعات محرک در توسعه ظرفیت‌های هنری اقدام و با توجه به توان انجمن‌های تخصصی، ظرفیت‌های درآمدی را شناسایی می‌کند و نتایج احصا شده در کمیته برنامه‌ریزی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فرماندار البرز گفت: اعتقاد داریم که در حوزه‌های اجتماعی، هنرمندان نیز جزوی از نخبگان جامعه محسوب می‌شوند؛ با توجه به وجود آسیب‌های اجتماعی گوناگون در سطح شهرستان البرز باید بدانیم که نقش همه اقشار و گروه‌ها، به ویژه هنرمندان چیست و نسبت به آن، راهکار مشخص شود و اقدام صورت گیرد.

وی تصریح کرد: ما به عنوان دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی، در حوزه آسیب‌های اجتماعی، به هنرمندان نیازمندیم و انتظار می‌رود که جهت تأمین آرامش جامعه، با اقدامات فرهنگی، هنرمندان بر اساس مسئولیت‌های اجتماعی ورود کنند.



فرماندار البرز خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شهرستان البرز دارای ظرفیت‌های فرهنگی و چهره‌های ماندگار بسیار درخشانی مانند استاد اقبال آذر در شهر الوند است، ارج نهادن به هویت هنری و فرهنگی شهرستان البرز، با برگزاری همایش‌های علمی و فرهنگی به صورت هدفمند و در راستای شناساندن این ظرفیت‌ها به مردم، به ویژه نسل جوان، در دستور کار دستگاه‌ها قرار گیرد.

گفتنی است در این برنامه، نمایندگان انجمن‌های هنری، مطالب، دیدگاه‌ها، پیشنهادات و انتقادهای خود را در حوزه وضعیت جامعه هنری مطرح کردند.